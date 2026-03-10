wechselnd bewölkt15°
Sport-News

Sportnews-Ticker: Van der Poel zeigt sich in Form

Sport-News

Van der Poel zeigt sich in Form +++ So testet die Hockey-Nati vor der Heim-WM

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
10.03.2026, 17:2510.03.2026, 17:25
Van der Poel zeigt sich in Form
Mathieu van der Poel hat die schwere zweite Etappe beim Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Niederländer setzte sich nach 206 Kilometern von Camaiore nach San Gimignano im Sprint gegen den Mexikaner Isaac Del Toro und den Italiener Giulio Pellizzari durch. Zuvor hatte sich das Trio auf einer durchnässten Schotterpassage abgesetzt.

Während van der Poel seinen zweiten Sieg in diesem Jahr nach dem Erfolg Ende Februar beim World-Tour-Rennen Omloop Het Nieuwsblad und den 58. insgesamt als Profi feierte, übernahm Del Toro die Führung im Gesamtklassement. Er liegt drei Sekunden vor Pellizzari. Dessen Landsmann Filippo Ganna, der am Montag das Einzelzeitfahren über 11,5 km für sich entschieden hatte, fiel auf den 8. Platz zurück. (abu/sda)

Hockey-Nati testet gegen Ungarn
Der Fahrplan der Schweizer Hockey-Nationalmannschaft vor der Heim-WM in Zürich und Freiburg vom 15. bis 31. Mai steht. Zwei Partien absolviert das Team von Trainer Patrick Fischer vor heimischem Publikum. Am 23. und 24. April ist jeweils in Biel Ungarn der Gegner. Beim letzten Duell bei der WM vor einem Jahr siegten die Schweizer 10:0.

Die erste Woche der am 14. April beginnenden WM-Vorbereitung bestreiten die Schweizer in der Slowakei mit zwei Testspielen gegen den Olympia-Vierten. Diese finden am 16. und 17. April jeweils in Topolcany statt. In der dritten und vierten Vorbereitungswoche stehen zwei Turniere der Euro Hockey Tour auf dem Programm in Tschechien und Schweden auf dem Programm. (abu/sda)


Schweizer weit von den Medaillen entfernt
An den Paralympics gibt es für die Schweizer Alpinen für einmal nichts zu feiern. In der Kombination verpassen sie die Medaillenränge klar. Emerick Sierro klassierte sich in der Kategorie Stehend im 9. Rang. Damit machte der erst 19-Jährige mit seinem Slalomlauf noch zwei Plätze gut. In der Kategorie Sitzend schied Christophe Damas im Slalom aus, nachdem er im Super-G auf Platz 17 klassiert war.

Bereits am Vormittag scheiterte neben Pascal Christen auch der grösste Schweizer Trumpf: Robin Cuche, der in den beiden Speedrennen jeweils Gold gewann, rutschte auf dem Innenski weg und musste die Hoffnungen auf eine dritte Medaille früh begraben.Der Sieg ging in der Kategorie Sitzend an den Niederländer Jeroen Kampschreur. In der Kategorie Stehend triumphierte mit dem Franzosen Arthur Bauchet einer der Favoriten. Der nach dem Super-G noch führende Russe Alexej Bugajew stürzte im Slalom. (riz/sda)
Tavasci scheidet in der Qualifikation aus
Luca Tavasci blieb im Langlauf-Sprint in der Qualifikation hängen. Im Rennen, das er als Vorbereitung auf den Intervallstart über 20 Kilometer am Sonntag bestritt, belegte er den 26. Schlussrang. Die besten zwölf Athleten schafften den Sprung in die Finalläufe am Nachmittag.

Statt dem Langlaufrennen am Mittwoch geht Tavasci nun am Freitag im Biathlon an den Start. An den diesjährigen Paralympics hat er bereits zwei Wettkämpfe im Biathlon bestritten, die er auf dem 17. beziehungsweise 15. Schlussrang beendete. (riz/sda)
Lebenslange Sperren für zwei Fussballer
Die nordamerikanische Fussballliga Major Soccer League greift durch und sperrt Yaw Yeboah und Derrick Jones lebenslang. Beide haben verbotenerweise Wetten abgeschlossen – auch auf ihre eigenen Teams. Die MLS erklärte in einer Mitteilung, dass das Duo von Columbus Crew zwischen 2024 und 2025 «in grossem Umfang» Fussballwetten abgeschlossen und dabei «wahrscheinlich vertrauliche Informationen mit anderen Wettern geteilt» habe. Demnach wetteten die beiden Fussballer etwa im Oktober 2024 darauf, dass Jones eine Gelbe Karte erhalten würde – was tatsächlich eintraf.

Der 28 Jahre alte Yeboah bestritt zwischen 2019 und 2021 vier Länderspiele für Ghana und wurde 2023 mit Columbus Crew Meister. Mittlerweile spielt er in China bei Qingdao Hainiu. Der ebenfalls in Ghana geborene 29-jährige Jones war genau wie Yeboah bereits im vergangenen Oktober vorläufig gesperrt worden. Nun ist er vereinslos. (riz/sda/dpa)
Gilgeous-Alexander stellt Rekord von Chamberlain ein
Shai Gilgeous-Alexander hat am Montag in der NBA einen Rekord des legendären Wilt Chamberlain eingestellt. Der Point Guard der Oklahoma City Thunder erzielte zum 126. Mal in Folge mehr als 20 Punkte.

Beim 129:126-Sieg gegen die Denver Nuggets mit dem dreifachen MVP Nikola Jokic erzielte der Kanadier 35 Punkte, 15 Assists und 9 Rebounds, ohne einen einzigen Ball zu verlieren. Er sicherte dem amtierenden Champion den Sieg mit einem erfolgreichen Wurf von der Dreipunktelinie 2,7 Sekunden vor Schluss.

Auch wenn der Rekord von 126 Spielen in Folge mit 20 oder mehr Punkten nicht der bedeutendste in der NBA ist, symbolisiert er doch die Beständigkeit von Gilgeous-Alexander auf höchstem Niveau. Am Donnerstag bietet sich dem 27-Jährigen gegen Boston die Chance, alleiniger Rekordhalter zu werden. (riz/sda/afp)


Bencic zieht locker in die Achtelfinals ein
Belinda Bencic steht beim WTA-1000-Turnier in Indian Wells in den Achtelfinals. Die 28-jährige Schweizerin bezwingt die Belgierin Elise Mertens locker 6:2, 6:3. Nur zu Beginn der Sätze bekundete Bencic etwas Mühe. In ihrem ersten Aufschlagspiel musste die Weltnummer 12 gleich zwei Breakbälle abwehren. Anschliessend gelang ihr aber direkt der Servicedurchbruch und sie kam ins Rollen. Im zweiten Umgang musste Bencic ihr zweites Aufschlagspiel abgeben. Sie reagierte jedoch prompt, holte sich das Re-Break und zog später vorentscheidend auf 4:2 davon.

Im Achtelfinal am Mittwochabend Schweizer Zeit trifft Bencic auf Jessica Pegula. Gegen die Weltnummer 5 aus den USA hat sie alle vier bisherigen Duelle gewonnen. Zuletzt trafen die beiden vor drei Jahren in Charleston auf Sand aufeinander. (riz/sda)




FC Zürich und Vonlanthen lösen Vertrag auf
Der FC Zürich und Johan Vonlanthen gehen getrennte Wege. Wie der Klub in einer Medienmitteilung bekannt gab, wurde der Vertrag mit dem Coach und Individualtrainer der ersten Mannschaft aufgelöst. Der frühere Schweizer Nationalspieler verlässt den Stadtklub per sofort.

Vonlanthen stiess im Januar 2024 zum FCZ und arbeitete zunächst als Stürmer- und Techniktrainer in der Academy sowie bei den FCZ Frauen. Ende April 2024 rückte er in den Trainerstab der ersten Mannschaft auf und übernahm dort Aufgaben als Coach und Individualtrainer. (abu/sda)
Cup-Halbfinalist Yverdon trennt sich von Trainer Ursea
Yverdon hat Trainer Adrian Ursea mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der Cup-Halbfinalist aus der Challenge League begründete den Schritt in einer Medienmitteilung mit den unregelmässigen Leistungen in der laufenden Saison. Interimistisch übernimmt der bestens bekannte 64-jährige Martin Andermatt das Amt des Cheftrainers der ersten Mannschaft. Der Zuger ist bereits technischer Direktor von Yverdon. (abu/sda)

Kanter siegt nach Massarbeit des Feldes
Der Deutsche Max Kanter gewann in Montargis den Sprint der 2. Etappe von Paris-Nizza, bei der Luke Lamperti aus den USA das gelbe Trikot als Führender behielt.

Kanter setzte sich in einem spannenden Finale durch. Denn das Feld schnappte sich den Niederländer Daan Hoole, der sich auf den letzten 20 km abgesetzt hatte, wenige hundert Meter vor der Ziellinie. Die dritte Etappe am Dienstag verspricht das erste grosse Ereignis für die Fahrer in der Gesamtwertung zu werden, mit einem 23,5 km langen Mannschaftszeitfahren in Zentralfrankreich zwischen Cosne-Cours-sur-Loire und Pouilly-sur-Loire. (abu/sda)

Ganna siegt vor Heimpublikum
Der zweifache Zeitfahr-Weltmeister Filippo Ganna aus Italien gewann das erste Teilstück des Etappenrennens Tirreno-Adriatico. Im Kampf gegen die Uhr über 11,5 km nahm er allen Konkurrenten mindestens 22 Sekunden ab. Jan Christen als bester Schweizer büsste 39 Sekunden ein.

Am Ende der einwöchigen Rundfahrt wird sich der 32-jährige Ganna nicht auf den vorderen Plätzen wiederfinden. Dafür sind die kommenden Etappen des «Rennens zwischen den Meeren» zu anspruchsvoll. In der Favoritenrolle stehen der Mexikaner Isaac Del Toro oder der Slowene Primoz Roglic. (nih/sda)


Silber für Sandro Manser
An der Junioren-WM gewinnt Sandro Manser wie im Vorjahr Silber im Super-G. Der 20-jährige Schwyzer verpasst den Sieg erneut nur knapp.

2025 in Tarvisio waren es fünf Hundertstel, in diesem Jahr in Narvik sogar nur drei – doch erneut musste Manser einem Konkurrenten den Vortritt lassen. Dieses Mal war Victor Hahighat aus Frankreich knapp schneller als der Schweizer, der im Dezember in der Abfahrt von Santa Caterina seinen ersten Sieg auf Europacup-Stufe feierte. Komplettiert wurde das Podest vom Kanadier Jake Kertesz-Knight. (riz/sda)


Verstappen startet bei 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring
Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Für den Niederländer geht ein Wunsch in Erfüllung. Sein Start beim Langstrecken-Klassiker rund um das Wochenende vom 14. bis 17. Mai geht aus einer Medienmitteilung von Mercedes-AMG hervor. Dort wird Verstappen als Einsatzfahrer genannt. Für sein von Mercedes-AMG unterstütztes Team Verstappen Racing sind zudem Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella dabei.

Verpflichtungen in der Formel 1 stehen dem 28-jährigen Red-Bull-Fahrer nicht im Wege. Zwei Wochen vor dem Ausflug an den Nürburgring wird in Miami in den USA gefahren, eine Woche danach steuert er sein Auto wieder im kanadischen Montreal.

Der Nürburgring könnte vielleicht sogar nicht der einzige Ausflug für ihn auf die Langstrecke sein. Zuletzt hatte Verstappen auch darüber gesprochen, irgendwann mit Ex-Weltmeister Sebastian Vettel auch bei den ikonischen 24 Stunden von Le Mans antreten zu wollen. (riz/sda/dpa)


