Mathieu van der Poel hat die schwere zweite Etappe beim Tirreno-Adriatico gewonnen. Der Niederländer setzte sich nach 206 Kilometern von Camaiore nach San Gimignano im Sprint gegen den Mexikaner Isaac Del Toro und den Italiener Giulio Pellizzari durch. Zuvor hatte sich das Trio auf einer durchnässten Schotterpassage abgesetzt.
Während van der Poel seinen zweiten Sieg in diesem Jahr nach dem Erfolg Ende Februar beim World-Tour-Rennen Omloop Het Nieuwsblad und den 58. insgesamt als Profi feierte, übernahm Del Toro die Führung im Gesamtklassement. Er liegt drei Sekunden vor Pellizzari. Dessen Landsmann Filippo Ganna, der am Montag das Einzelzeitfahren über 11,5 km für sich entschieden hatte, fiel auf den 8. Platz zurück. (abu/sda)
Während van der Poel seinen zweiten Sieg in diesem Jahr nach dem Erfolg Ende Februar beim World-Tour-Rennen Omloop Het Nieuwsblad und den 58. insgesamt als Profi feierte, übernahm Del Toro die Führung im Gesamtklassement. Er liegt drei Sekunden vor Pellizzari. Dessen Landsmann Filippo Ganna, der am Montag das Einzelzeitfahren über 11,5 km für sich entschieden hatte, fiel auf den 8. Platz zurück. (abu/sda)
🎩 El final que se han sacado de la chistera hoy en #TirrenoAdriatico es simplemente perfecto.— Alberto Marcos Gallego (@albermg) March 10, 2026
Qué maravilla, y qué definición con la carrera hecha añicos. Van der Poel no relaja.pic.twitter.com/3xZ3I1hcdH