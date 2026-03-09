Hält die Welt in Atem: Donald Trump. Bild: keystone

Trump erklärt Iran-Krieg für so gut wie beendet – und telefoniert mit Putin

Der US-Präsident hat sich am Telefon mit dem russischen Präsidenten ausgetauscht – und eine Medienkonferenz angekündigt.

Gemäss Informationen der Nachrichtenagentur AP hat sich US-Präsident Donald Trump ungefähr eine Stunde lang mit Wladimir Putin unterhalten.

Der Kreml habe das Gespräch demnach als «geschäftsmässig, konstruktiv und offen» bezeichnet. Weiter nimmt der Kreml für sich in Anspruch, dass Putin während des Telefonats Vorschläge zu einer raschen diplomatischen Lösung für den Ukraine-Krieg gemacht habe.

Trump selbst, der sich gerade in seiner Privatville in Mar-a-Lago in Florid aufhält, hat eine Medienkonferenz für den späten Montagabend Schweizer Zeit angekündigt. Das teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.

Um 23.30 Uhr Schweizer Zeit plant Trump zu sprechen, das Weisse Haus hat das allerdings noch nicht bestätigt.

Zuvor hatte Trump dem US-TV-Sender CBS ein Interview gegeben und dabei durchblicken lassen:

«Ich glaube, der Krieg ist so gut wie vorbei»

Die iranischen Streitkräfte hätten keine Marine mehr, keine Kommunikationssysteme, keine Luftwaffe, so Trump. «Wenn man es genau bedenkt, haben sie gar nichts mehr,» sagte der US-Präsident.

