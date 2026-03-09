klar
DE | FR
burger
International
USA

Donald Trump spricht über Krieg im Iran und telefoniert mit Vladimir Putin

epa12782096 US President Donald Trump speaks to the members of the media on the South Lawn of the White House before boarding Marine One helicopter en route Corpus Christi, Texas and Palm Beach, Flori ...
Hält die Welt in Atem: Donald Trump.Bild: keystone

Trump erklärt Iran-Krieg für so gut wie beendet – und telefoniert mit Putin

Der US-Präsident hat sich am Telefon mit dem russischen Präsidenten ausgetauscht – und eine Medienkonferenz angekündigt.
09.03.2026, 20:5709.03.2026, 21:12

Gemäss Informationen der Nachrichtenagentur AP hat sich US-Präsident Donald Trump ungefähr eine Stunde lang mit Wladimir Putin unterhalten.

Der Kreml habe das Gespräch demnach als «geschäftsmässig, konstruktiv und offen» bezeichnet. Weiter nimmt der Kreml für sich in Anspruch, dass Putin während des Telefonats Vorschläge zu einer raschen diplomatischen Lösung für den Ukraine-Krieg gemacht habe.

Trump selbst, der sich gerade in seiner Privatville in Mar-a-Lago in Florid aufhält, hat eine Medienkonferenz für den späten Montagabend Schweizer Zeit angekündigt. Das teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit.

Um 23.30 Uhr Schweizer Zeit plant Trump zu sprechen, das Weisse Haus hat das allerdings noch nicht bestätigt.

Zuvor hatte Trump dem US-TV-Sender CBS ein Interview gegeben und dabei durchblicken lassen:

«Ich glaube, der Krieg ist so gut wie vorbei»

Die iranischen Streitkräfte hätten keine Marine mehr, keine Kommunikationssysteme, keine Luftwaffe, so Trump. «Wenn man es genau bedenkt, haben sie gar nichts mehr,» sagte der US-Präsident.

(her)

Mehr zum Iran-Krieg:

Sorgen um iranisches Frauenteam – nun schaltet sich auch Trump ein

Iran-Krieg in Bildern

1 / 24
Iran-Krieg in Bildern

Der Iran-Krieg zieht immer weitere Kreise. Israel etwa greift Hisbollah-Stellungen im Libanon an.
quelle: keystone / mohammed zaatari
Auf Facebook teilenAuf X teilen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
16 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Andi7
09.03.2026 21:03registriert November 2019
Kaum zu glauben – und doch geschieht es immer wieder: Er überrascht aufs Neue. Und jedes Mal wird es noch ein wenig absurder.
201
Melden
Zum Kommentar
avatar
RaWi - Wir sind mehr
09.03.2026 21:08registriert Februar 2014
Kollosale Fehleinschätzung.
Der Iran hat vermutlich noch mehr Raketen, als die betroffenen Staaten ringsum Patriot-Systeme.
Zudem wird dieser Krieg eine weitere Generation an islamisch geprägten Terroristen nach sich ziehen.
Die Regierung im Iran wird zudem eher noch radikaler gegen die eigene Bevölkerung vorgehen.

Danke einmal mehr für gar nichts.
Was für eine Katastrophe!
223
Melden
Zum Kommentar
16
«WTF»: USA laut Bericht erbost wegen Israels Grossangriff auf Irans Öldepots
Die USA sollen gar keine Freude an den massiven israelischen Angriffen auf Öldepots im Iran haben, wie das US-Portal «Axios» berichtet. US-Präsident Trump hat mehrere Gründe, diesen Teil des Krieges nicht eskalieren zu lassen.
«WTF» (deutsch sinngemäss: «Was zur Hölle?») war laut dem US-Nachrichtenportal Axios die Reaktion von US-Beamten auf Israels grossangelegte Angriffe auf die iranische Ölinfrastruktur. Das Medium beruft sich auf mehrere anonyme Quellen im israelischen und im US-Militär.
Zur Story