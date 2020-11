International

USA

Dieser Arzt zeigt, was Corona-Patienten kurz vor ihrem Tod sehen könnten



Dieser Arzt zeigt, was Corona-Patienten kurz vor ihrem Tod sehen könnten

salome woerlen

Ein amerikanischer Arzt aus Missouri zeigt in einem schaurigen Video, was Corona-Patienten Augenblicke vor ihrem Tod sehen könnten. In voller Schutzausrüstung schwebt er über der Kamera, was für die Zuschauenden so wirkt, als würden sie den Arzt aus dem Spitalbett liegend betrachten.

«I hope that the last moments of your life don't look like this» Video: twitter/@DrKenRemy1

Remy, ein Forscher der Washington University in St.Louis und Arzt am Barnes-Jewish Hospital und am St.Louis Children's Hospital, spricht eindringlich in die Kamera:

«Ich hoffe, dass der letzte Moment ihres Lebens nicht so aussieht.»

So sehe es nämlich aus, wenn eine an Covid-19 erkrankte Person kurz vor ihrem Tod 40 Mal pro Sekunde atme und ihr Sauerstoff-Level unter 80 sinke. Über das monotone Summen der Maschinen hinweg, warnt er die Zuschauenden:

«Das werden Sie am Ende ihres Lebens sehen, wenn wir nicht damit anfangen, in der Öffentlichkeit Masken zu tragen, wenn wir die Abstandsregeln nicht einhalten und wenn wir uns die Hände nicht regelmässig waschen. Ich verspreche Ihnen, dass ist es, was Sie sehen werden.»

Bild: EPA

In einem Interview gegenüber CBS News erzählte Remy, was ihn dazu bewogen hatte, das nun virale Video auf Twitter zu teilen. Er hätte mitten in der Nacht elf verschiedene Familien darüber informieren müssen, dass ein geliebtes Familienmitglied an Corona gestorben sei.

«Ich möchte nicht die letzte Person sein, die in Ihre verängstigten Augen schaut.»

Sein Appell an die Bevölkerung ist dringend: Die USA haben weltweit am meisten bestätigte Corona-Fälle und sehen sich mit stark steigenden Zahlen an Neuinfizierten und Todesfällen konfrontiert. Am gestrigen Mittwoch meldeten die Behörden 2297 Corona-Tote, was dem höchsten Stand seit Anfang Mai entspricht.

Mehr dazu:

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com (umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Donald Trump und das Coronavirus in 18 Zitaten Nach diesem Video verstehst auch du, wie Covid-Impfungen funktionieren Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter