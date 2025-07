Halbes Jahr nach Bränden: Weitere Leiche bei Los Angeles entdeckt

Damit seien 18 Menschen in dem «Eaton»-Feuer nahe Pasadena und Altadena sowie zwölf Menschen im «Palisades»-Feuer im Stadtteil Pacific Palisades am Westrand von Los Angeles ums Leben gekommen, schrieb die Bezirksverwaltung. Die Identität des weiteren Opfers sei bislang nicht bekannt, teilte die zuständige Behörde mit.

Menschliche Überreste seien in dem Ort Altadena nördlich von Los Angeles gefunden worden, teilte der Bezirk Los Angeles mit. Damit stieg die Zahl der Opfer von zuletzt 30 auf 31.

Der US-Präsident steht wegen seiner Beziehungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein massiv unter Druck – und probiert gerade alles, um die Affäre aus den Schlagzeilen zu verdrängen.

Diesen Skandal wird Donald Trump einfach nicht los. Seit einer Woche dreht sich in den USA alles um den Fall Jeffrey Epstein. Der Präsident hatte in der Vergangenheit Kontakt zum verurteilten Sexualstraftäter, bestreitet aber jede Nähe. Doch viele seiner Anhänger glauben an eine Verschwörung: Sie sind überzeugt, dass es eine geheime Liste mit Namen prominenter Epstein-Kontakte gibt – und fordern, dass alle Ermittlungsakten endlich veröffentlicht werden. Anders als bei früheren Skandalen lassen sie sich selbst von Trump persönlich nicht umstimmen.