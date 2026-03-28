1 / 11 No Kings Proteste weltweit Unweit des Kapitols in Washington D.C. wurden die No-Kings-Proteste an einer Gebäudewand angekündigt. quelle: keystone / julia demaree nikhinson

No-Kings-Proteste erreichen weltweiten Höhepunkt

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Mit tausenden geplanten Demonstrationen in den USA und weiteren Aktionen weltweit erreichen die sogenannten No-Kings-Proteste am 28. März 2026 einen neuen Höhepunkt. Millionen Menschen könnten sich an der inzwischen dritten grossen Protestwelle beteiligen.

Die Demonstrationen richten sich gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump und finden auch in europäischen Ländern wie Frankreich, Niederlande und Italien statt.

Auch in der Schweiz sind in Basel, Genf und Zürich Kundgebungen angekündigt, organisiert von der Organisation Democrats Abroad Switzerland.

Im Zentrum der Kritik stehen unter anderem die Einwanderungspolitik, mögliche Einschränkungen demokratischer Rechte, steigende Lebenshaltungskosten sowie aussenpolitische Entscheidungen der Regierung.

Konkret wenden sich die Demonstrierenden gegen eine Reihe von Entwicklungen. Dazu zählen verschärfte Abschiebungen und Razzien der Einwanderungsbehörde ICE in den USA, der Einsatz von Militär und Nationalgarde bei innerstaatlichen Konflikten sowie Einschränkungen von Bürgerrechten, etwa beim Zugang zu Wahlen.

Auch soziale Themen wie steigende Lebenshaltungskosten, Kürzungen bei Sozialprogrammen, Unterfinanzierung öffentlicher Schulen oder das Fehlen einer bezahlbaren Gesundheitsversorgung stehen im Mittelpunkt.

Umweltpolitische Kritik richtet sich gegen den Ausbau fossiler Energien und die Vernachlässigung von Klimaschutzmassnahmen.

Darüber hinaus protestieren die Teilnehmer gegen aussenpolitische Entscheidungen der Regierung, etwa die Unterstützung von Militärinterventionen im Iran und anderen Regionen, sowie gegen zunehmende Polizeigewalt.

Die No-Kings-Proteste entstanden im Juni 2025 und haben sich seitdem zu einer der grössten Protestbewegungen der jüngeren US-Geschichte entwickelt. Unter dem Motto «Keine Könige» wenden sich die Teilnehmer gegen eine aus ihrer Sicht zunehmende Tendenz zum Autoritarismus.

Während Unterstützer die Proteste als wichtigen Ausdruck demokratischen Widerstands sehen, kritisieren Gegner vor allem fehlende klare Forderungen und eine einheitliche Führung. (lyn)