Die Dallas Stars mit Lian Bichsel mussten in den Playoff-Achtelfinals der NHL den 2:2-Ausgleich hinnehmen. Sie verloren auswärts gegen Minnesota Wild 2:3 nach Verlängerung. Der Stammspieler Bichsel stand als Verteidiger über 20 Minuten im Einsatz und verliess das Eis mit einer ausgeglichenen Bilanz.
Spiel 5 findet in der Nacht auf Mittwoch im American Airlines Center in Dallas statt. Für den Viertelfinal-Vorstoss, der einem aller Voraussicht nach ein Duell gegen den Qualifikationssieger Colorado Avalanche beschert, sind in der Best-of-7-Serie vier Siege erforderlich.
Das Top-Team der Eastern Conference, die Carolina Hurricanes, stehen derweil als erster Teilnehmer der Viertelfinals fest. Die Ottawa Senators wurden mit einer vierten Niederlage und ohne Playoff-Erfolgserlebnis in die Ferien entlassen. (hkl/sda)
Spiel 5 findet in der Nacht auf Mittwoch im American Airlines Center in Dallas statt. Für den Viertelfinal-Vorstoss, der einem aller Voraussicht nach ein Duell gegen den Qualifikationssieger Colorado Avalanche beschert, sind in der Best-of-7-Serie vier Siege erforderlich.
Das Top-Team der Eastern Conference, die Carolina Hurricanes, stehen derweil als erster Teilnehmer der Viertelfinals fest. Die Ottawa Senators wurden mit einer vierten Niederlage und ohne Playoff-Erfolgserlebnis in die Ferien entlassen. (hkl/sda)