bedeckt
DE | FR
burger
International
USA

USA veröffentlichen tausende neue Epstein-Videos – auch Pornos

USA veröffentlichen tausende neue Epstein-Videos – auch Pornos

30.01.2026, 18:1830.01.2026, 18:18

Das US-Justizministerium hat viele weitere Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Enthalten sind mehr als drei Millionen Seiten an Dokumenten sowie Tausende Videos und Fotos. Enthalten ist auch pornografisches Material, das Epstein besessen, aber nicht selbst aufgenommen hat, wie der stellvertretende Justizminister Todd Blanche berichtete.

Ob sich neue Erkenntnisse in dem Fall ergeben, war unmittelbar nach der Veröffentlichung auf der Homepage des Ministeriums noch unklar. Inzwischen sind dort elf Datensätze abrufbar.

Blanche sagte, herausgenommen habe man unter anderem persönliche Daten von Opfern, um deren Privatsphäre zu schützen. Ebenfalls zurückgehalten werde pornografisches Material, auf dem Kinder zu sehen sind, und alles, was Ermittlungen auf Bundesebene behindern könne.

Jahrelang hatte der Multimillionär Epstein aus New York einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über Jahre hinweg soll er Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben. 2019 starb Epstein mit 66 Jahren im Gefängnis, bevor es zu einer möglichen weiteren Verurteilung hätte kommen können.

Frist längst verstrichen

Die gesetzlich festgelegte Frist zur Veröffentlichung der Akten ist längst abgelaufen. Eigentlich hätte das Justizministerium bis Mitte Dezember – abgesehen von ein paar gesetzlich eingeräumten Ausnahmen – alle Akten veröffentlichen müssen.

Blanche verteidigte bei einer Pressekonferenz nun mehrfach, dass deutlich weniger Material und mit Verspätung veröffentlicht wurde. Man habe viel mehr Material eingesammelt, als notwendig, und veröffentliche nur Relevantes. Man habe ausserdem Zeit gebraucht, um den Opferschutz zu gewährleisten. Ende Dezember hiess es auf einmal aus dem Justizministerium, dass angeblich eine Million neue Dokumente aufgetaucht seien, die mit dem Skandal in Zusammenhang stehen könnten.

Der Fall Epstein

Der Finanzier hatte beste Kontakte in die High Society, was zahlreiche Spekulationen über die Tragweite des Skandals mit sich brachte. Immer wieder kam die Frage auf, welche prominenten Persönlichkeiten in Epsteins Machenschaften verwickelt gewesen sein könnten. Per Gesetz wurde schliesslich Ende vergangenen Jahres die Veröffentlichung der Akten verfügt, gegen die sich US-Präsident Donald Trump lange gewehrt hatte. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht
1 / 12
Neue Fotos in Epstein-Affäre veröffentlicht

Einen Tag vor Ablauf der Frist für das US-Justizministerium, alle Akten freizugeben, haben die US-Demokraten weitere Fotos aus dem Nachlass von Jeffrey Epstein veröffentlicht.
quelle: house oversight democrats
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Trump erklärt seinen Bruch mit Epstein
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
D.Enk-Zettel
30.01.2026 18:22registriert Oktober 2021
natürlich ist die Frist schon längst abgelaufen. Dony da überall rauszuschnippseln braucht eben zeit.
314
Melden
Zum Kommentar
avatar
Muoten-Roshi
30.01.2026 18:27registriert Mai 2022
Meinen Die mit Opferschutz TACO & Co. ?
274
Melden
Zum Kommentar
avatar
Lohner
30.01.2026 18:45registriert August 2025
Es dauert einfach sehr lange bis da alles mit dem Namen von D….. T…. geschwärzt wurde.
231
Melden
Zum Kommentar
6
Diese 5 militärischen Optionen prüft Trump im Konflikt mit Iran
US-Präsident Donald Trump lässt derzeit mehrere militärische Szenarien gegen Iran ausarbeiten. Sie reichen von gezielten Luftschlägen bis hin zu verdeckten Kommandoeinsätzen. Noch ist keine Entscheidung gefallen.
Nach Angaben mehrerer US-Regierungsvertreter hat Präsident Donald Trump in den vergangenen Tagen eine erweiterte Palette möglicher militärischer Schritte gegen Iran prüfen lassen. Die Optionen gehen deutlich über jene hinaus, die noch vor wenigen Wochen im Zusammenhang mit den damaligen Massenprotesten im Land diskutiert wurden. Ziel sei es, Irans Nuklear- und Raketenprogramme weiter zu schwächen oder den politischen Machtkern des Regimes unter Druck zu setzen.
Zur Story