Nebel-2°
DE | FR
burger
International
USA

Minnesota: Trump sieht derzeit keinen Grund für Militäreinsatz

Trump sieht gerade keinen Grund für Militäreinsatz in Minneapolis

16.01.2026, 21:2216.01.2026, 21:22

US-Präsident Donald Trump sieht derzeit keinen Grund, im Bundesstaat Minnesota nach Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Bundesbeamten das Militär einzusetzen. Erst am Donnerstag hatte Trump damit auf Basis des mehr als 200 Jahre alten Gesetzes Insurrection Act gedroht.

Vor Journalisten am Weissen Haus bekräftigte Trump abermals, dass er bei Bedarf auf das Gesetz zurückgreifen würde. «Ich denke nicht, dass es derzeit irgendeinen Grund gibt, es zu nutzen», schränkte er zugleich ein.

Das Gesetz erlaubt dem US-Präsidenten im Ausnahmefall, das Militär im Inland einzusetzen, um Aufstände niederzuschlagen und sich an Strafverfolgungsmassnahmen zu beteiligen. Unter normalen Umständen ist das in den USA nicht erlaubt. Bereits als im Sommer in Los Angeles gegen seine Migrationspolitik protestiert wurde und Trump Tausende Soldaten in die Westküstenmetropole schickte, schloss er nicht aus, das Gesetz anzuwenden.

Angespannte Lage in Minnesota

In Minnesota gibt es Proteste gegen breit angelegte Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE. Sie sucht nach Personen, die sich ohne rechtmässige Papiere in den USA aufhalten, um sie abzuschieben. Dabei geht sie Berichten zufolge zum Teil mit übermässiger Härte vor und nimmt auch US-Bürger ins Visier.

Für Kritik und eine noch angespanntere Lage sorgten tödliche Schüsse auf eine Frau in Minneapolis. Nach offizieller Darstellung lenkte sie ihr Auto in Richtung eines ICE-Beamten. Videos erwecken eher den Eindruck, dass er auf sie schoss, während ihr Auto an ihm vorbeifuhr. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Wegen ICE-Protesten: Trump droht mit Einsatz von Aufstandsgesetz in Minnesota
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese diversen Barbies gibt es bereits
1 / 10
Diese diversen Barbies gibt es bereits

Barbie mit Autismus. Ausgestattet mit Kopfhörern, Tablet und Fidget-Spinner.
quelle: mattel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das sagt der Gouverneur von Minnesota zum tödlichen Vorfall in Minneapolis
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
Sollten sie nicht die Übernahme Grönlands durch die USA unterstützen, könnten die Länder mit Strafzöllen belegt werden. Das sagte Trump am Freitag im Weissen Haus.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA Grönland für ihre nationale Sicherheit bräuchten, sagte Trump im Weissen Haus in Washington. Konkreter wurde er zunächst nicht. Zuvor hatte er darüber gesprochen, wie er europäischen Ländern wie Deutschland und Frankreich in anderen Zusammenhängen mit Zöllen gedroht hatte, um seine Interessen durchzusetzen.
Zur Story