ICE-Proteste: Trump droht mit Einsatz von Aufstandsgesetz in Minnesota

FILE - President Donald Trump waves after arriving on Air Force One from Florida, Jan. 11, 2026, at Joint Base Andrews, Md. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson, File) Donald Trump
Donald Trump drohte am Donnerstag mit dem Einsatz des Aufstandsgesetzes (Insurrection Act) in Minnesota.Bild: keystone

Wegen ICE-Protesten: Trump droht mit Einsatz von Aufstandsgesetz in Minnesota

15.01.2026, 15:3115.01.2026, 15:45

US-Präsident Donald Trump drohte am Donnerstag mit dem Einsatz des Aufstandsgesetzes (Insurrection Act) in Minnesota. Damit erwägt er den Einsatz von US-Truppen in Minneapolis, um die anhaltenden Proteste gegen ICE-Beamte und die Verschärfung der Einwanderungsgesetze zu unterdrücken.

Minneapolis: ICE-Beamter schiesst Venezolaner ins Bein

In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump am Donnerstag:

«Wenn die korrupten Politiker von Minnesota sich nicht an das Gesetz halten und die professionellen Agitatoren und Aufständischen davon abhalten, die Patrioten der ICE anzugreifen, die nur versuchen, ihre Arbeit zu tun, werde ich den INSURRECTION ACT anwenden, wie es viele Präsidenten vor mir getan haben, und dieser Farce, die sich in diesem einst so grossartigen Staat abspielt, schnell ein Ende setzen.»

Was das Gesetz im Ausnahmefall ermöglicht

Durch das Aufstandsgesetz wird es einem US-Präsidenten ermöglicht, unter aussergewöhnlichen Umständen das Militär auf US-amerikanischem Boden einzusetzen. Durch Verhaftungen und Durchsuchungen im Inland kann das Militär Aufstände, Unruhen oder bewaffnete Rebellionen niederschlagen. Unter normalen Umständen ist das in den USA nicht erlaubt.

Bereits als im Sommer in Los Angeles gegen seine Migrationspolitik protestiert wurde und Trump Tausende Soldaten in die Westküstenmetropole schickte, schloss er nicht aus, das Gesetz anzuwenden.

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten auf eine Frau in Minneapolis hatte dort jüngst erneut ein Bundesbeamter einen Schuss abgegeben und einen Mann verletzt. Das Heimatschutzministerium berichtete auf X von einer eskalierten Verkehrskontrolle am Mittwochabend (Ortszeit). Der Vorfall heizte die ohnehin angespannte Stimmung in der Stadt weiter an. US-Medien berichteten von Zusammenstössen zwischen Demonstranten und Strafverfolgungsbeamten, die über Stunden andauerten. (hkl, mit Material der sda/dpa)

Nicht normal
ICE seit 2016: 60 Schiessereien, 25 Tote, 0 Anklagen
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Lushchicken
15.01.2026 15:35registriert Oktober 2014
Wie erwartet. Und dann kann er die Midterms absagen. ICE wird weiter eskalieren, damit das auch in anderen Staaten geht. Klingt vielleicht nach Verschwörungstheorie, aber das war von Anfang an der Plan.
603
Melden
Zum Kommentar
jojo12
jojo12
15.01.2026 15:39registriert März 2017
Wie doch einem Interview in SRF am Mittag gesagt wurde, der Trampel stilisiert Minnesota zu einer Rebellion hoch und hat dann das Gesetz, die Zwischenwahlen der USA aus Sicherheitsgründen abzusagen.
514
Melden
Zum Kommentar
Rannen
Rannen
15.01.2026 15:38registriert Januar 2018
Der wird alles tun um einen Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen
433
Melden
Zum Kommentar
