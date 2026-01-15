freundlich
Minneapolis: Verletzter bei erneutem Schussvorfall

Bild: keystone

Verletzter bei erneutem Schussvorfall in Minneapolis

15.01.2026, 09:5415.01.2026, 09:54

Eine Woche nach den tödlichen Schüssen eines Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE auf eine Frau hat erneut ein Bundesbeamter in Minneapolis einen Schuss abgegeben und einen Mann verletzt. Das Heimatschutzministerium berichtete auf X von einer eskalierten Verkehrskontrolle am Mittwochabend (Ortszeit).

Demnach kontrollierten Bundespolizeibeamte einen «illegalen Einwanderer aus Venezuela» in seinem Auto. Der Mann sei zunächst im Wagen und nach einem Unfall weiter zu Fuss geflüchtet. Als ein Beamter ihn festnehmen wollte, habe er Widerstand geleistet und ihn angegriffen.

Zu dem Gerangel kamen nach Ministeriumsangaben zwei Menschen hinzu, die den Beamten unter anderem mit einer Schneeschaufel attackierten. Aus Angst um sein Leben habe der Beamte einen Schuss abgegeben und den ursprünglichen Verdächtigen am Bein verletzt. Der Stadt Minneapolis zufolge befindet sich der Mann mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen im Spital.

Bild: keystone

Zwei Menschen in Gewahrsam

Nach Angaben des Ministeriums kam auch der Polizist ins Spital. Die beiden anderen Angreifer seien in Gewahrsam genommen worden. Zum Gesundheitszustand des Beamten gab es zunächst keine Angaben. Dass es ein Gerangel gab, könne er nicht bestätigen, sagte Minneapolis’ Polizeichef Brian O’Hara. Am Tatort seien aber ein Besen und eine Schneeschaufel gefunden worden.

Der Vorfall erinnert an den tödlichen ICE-Einsatz vor einer Woche in Minneapolis, bei dem eine 37-Jährige erschossen wurde. US-Behörden verteidigten das Vorgehen als Notwehr, örtliche Politiker und Demonstranten hingegen kritisierten den Einsatz scharf und sprachen von übermässiger Gewalt sowie mangelnder Transparenz bei der Aufarbeitung. Der Vorfall löste landesweit Proteste aus und führte zu juristischen Auseinandersetzungen zwischen Bundesstaat und Bundesregierung.

Bürgermeister: Menschen haben Angst

Der demokratische Bürgermeister der Stadt, Jacob Frey, sprach bei einer Pressekonferenz von einer «unmöglichen Situation». Frey übte erneut scharfe Kritik am Vorgehen der Einwanderungsbehörde, die Menschen hätten Angst. «Ich habe von der ICE Verhaltensweisen gesehen, die widerwärtig und inakzeptabel sind», sagte er. «Das ist nicht der Weg, den wir in Amerika gehen sollten.»

Bild: keystone

Das Heimatschutzministerium warf Frey und dem Gouverneur von Minnesota vor, zu organisiertem Widerstand gegen ICE zu ermutigen. Frey wies das zurück. Gouverneur Tim Walz schrieb auf X, dass US‐Präsident Donald Trump genau das wolle – Gewalt auf den Strassen.

Die Stadt Minneapolis rief auf X zur Ruhe auf: «Wir verstehen, dass es Ärger gibt. Wir bitten die Öffentlichkeit, ruhig zu bleiben.» Erneut forderte sie ICE auf, Minneapolis und den Bundesstaat Minnesota zu verlassen. Nach dem Vorfall eskalierten die Proteste, Polizeichef O’Hara sprach von rechtswidrigen Handlungen und davon, dass Menschen Feuerwerkskörper auf die Polizei werfen würden. (rbu/sda/dpa)

«What the f***?!» – Jon Stewart vergleicht tödlichen ICE-Vorfall mit Sturm aufs Kapitol
