Pakistans Hauptstadt Islamabad wurde zum Ziel von Drohnenangriffen. Bild: keystone

Drohnenangriffe auf Pakistans Hauptstadt Islamabad

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Die Spannungen zwischen Pakistan und Afghanistan haben sich nach gegenseitigen Angriffen verschärft. Am Rand der Hauptstadt Islamabad ist am frühen Abend (Ortszeit) eine Drohne in ein Gebäude eingeschlagen, bestätigten pakistanische Sicherheitskreise der Deutschen Presse-Agentur. Die Attacke habe einer Militäranlage gegolten. Zwei weitere Drohnen seien abgeschossen, ein Anwohner sei verletzt worden.

Afghanische Luftstreitkräfte hatten die Militäranlage am Knotenpunkt von Islamabad und der Garnisonsstadt Rawalpindi angegriffen. Das berichtete das afghanische Verteidigungsministerium auf der Plattform X. Der Angriff ist der erste in diesem Konflikt auf Ziele nahe der pakistanischen Hauptstadt.

In der vergangenen Nacht hatte Pakistans Luftwaffe Ziele im Landesinneren Afghanistans angegriffen. Laut der UN-Hilfsmission in Afghanistan (Unama) kam es zu mehreren Opfern. Mindestens vier Zivilisten seien bei Angriffen auf die Hauptstadt Kabul getötet und 14 weitere verletzt worden, teilte Unama auf X mit.

Die Luftangriffe markieren eine erneute Eskalation des Konflikts, der sich zuletzt auf die Grenzregionen der Länder beschränkt hatte. Die Kämpfe waren Ende Februar ausgebrochen. Islamabad wirft den islamistischen Taliban in Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul weist dies zurück. (sda/dpa)