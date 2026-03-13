wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Pakistan

Afghanistan greift Pakistans Hauptstadt Islamabad mit Drohnen an

epaselect epa12809246 Pakistani Muslims prepare to observe &#039;Itikaf&#039; (seclusion in mosques) at Grand Faisal Mosque during the holy month of Ramadan in Islamabad, Pakistan, 10 March 2026. Musl ...
Pakistans Hauptstadt Islamabad wurde zum Ziel von Drohnenangriffen.Bild: keystone

Drohnenangriffe auf Pakistans Hauptstadt Islamabad

13.03.2026, 21:5113.03.2026, 21:51

Die Spannungen zwischen Pakistan und Afghanistan haben sich nach gegenseitigen Angriffen verschärft. Am Rand der Hauptstadt Islamabad ist am frühen Abend (Ortszeit) eine Drohne in ein Gebäude eingeschlagen, bestätigten pakistanische Sicherheitskreise der Deutschen Presse-Agentur. Die Attacke habe einer Militäranlage gegolten. Zwei weitere Drohnen seien abgeschossen, ein Anwohner sei verletzt worden.

Afghanische Luftstreitkräfte hatten die Militäranlage am Knotenpunkt von Islamabad und der Garnisonsstadt Rawalpindi angegriffen. Das berichtete das afghanische Verteidigungsministerium auf der Plattform X. Der Angriff ist der erste in diesem Konflikt auf Ziele nahe der pakistanischen Hauptstadt.

In der vergangenen Nacht hatte Pakistans Luftwaffe Ziele im Landesinneren Afghanistans angegriffen. Laut der UN-Hilfsmission in Afghanistan (Unama) kam es zu mehreren Opfern. Mindestens vier Zivilisten seien bei Angriffen auf die Hauptstadt Kabul getötet und 14 weitere verletzt worden, teilte Unama auf X mit.

Die Luftangriffe markieren eine erneute Eskalation des Konflikts, der sich zuletzt auf die Grenzregionen der Länder beschränkt hatte. Die Kämpfe waren Ende Februar ausgebrochen. Islamabad wirft den islamistischen Taliban in Kabul vor, Terroristen zu beherbergen, die in Pakistan Anschläge verüben. Kabul weist dies zurück. (sda/dpa)

Mehr:

Pakistan erklärt den Taliban den Krieg – diese 5 Punkte musst du jetzt wissen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Immigrantin und Republikanerin: Rachida Dati setzt zum Sturm auf das rotgrüne Paris an
Bei den Kommunalwahlen in Frankreich wollen Rechte und Bürgerliche mehrere Grossstädte erobern. Wie gut sind ihre Chancen? Antworten auf die fünf wichtigsten Fragen.
Das Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen setzt in mehreren Grossstädten vor allem an der Mittelmeerküste zum Sprung in die Rathäuser an. So in Marseille, Toulon und – dank dem dissidenten Konservativen Eric Ciotti – in Nizza. Aber auch in vielen mittleren Städten gelten die Rechten als Favoriten.
Zur Story