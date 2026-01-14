Video: watson/Lucas Zollinger

Trump wollte in Detroit über die Wirtschaft referieren – stattdessen gab's diese irre Rede

US-Präsident Donald Trump sagte während der Rede vor dem Detroit Economic Forum im US-Bundesstaat Michigan am 13. Januar, er weiche in 80 Prozent der Fälle vom Teleprompter ab. Diese Aussage passt: Während des rund einstündigen Auftritts, bei dem es eigentlich um die Wirtschaft der Vereinigten Staaten hätte gehen sollen, schweifte der 79-Jährige so oft ab, dass er schlussendlich gefühlt mehr über alles andere als das Thema sprach.

Von Geopolitik über den ICE-Einsatz in Minnesota bis hin zu Anfeindungen seiner politischen Gegner, Joe Biden und der «Fake-News»-Medien kam alles zur Sprache – wir haben euch hier ein paar der irrsten Momente der Rede zusammengeschnitten und übersetzt:

Video: watson/Lucas Zollinger

Jene Worte, die Trump während der Rede über die Wirtschaft verlor, waren solche der Superlative. Keine Wirtschaft hätte jemals einen solchen Umschwung erlebt wie diejenige der USA unter seiner Führung. Es sei historisch, so Trump. Vor allem, wenn man bedenke, wie katastrophal schlimm unter seinem Vorgänger Joe Biden alles gewesen sei.

Der US-Präsident war voll des Lobes für sich selbst – und liess dabei keine Chance aus, seine Widersacher abzuschiessen. Auch der Chef der US-Zentralbank, Jerome Powell, bekam erneut sein Fett weg. Erst am Wochenende hatte dieser Trump bezichtigt, ihn einschüchtern zu wollen. Der US-Präsident bezeichnete ihn während des Auftritts nun wiederum als «Jerk», also Dummkopf oder Trottel.

Ebenfalls zur Sprache kam die grossangelegte ICE-Operation in Minnesota, die in den Vereinigten Staaten aktuell für Aufsehen sorgt. Am 7. Januar war dabei eine US-Bürgerin in ihrem Auto erschossen worden, woraufhin Proteste im ganzen Land ausbrachen. Anstatt zu deeskalieren, heizen der Präsident und seine Regierung die Lage weiter an, indem sie noch mehr ICE-Personal in die Region schicken.

Ein Statement von Donald Trump zur Lage in Minnesota. Bild: truth social / @realdonaldtrump

Trump sagte in seiner Rede, ICE bekämpfe in Minnesota «hunderte der schlimmsten Verbrecher der Welt». Es wimmle dort von Mördern und Kinderschändern. Die Aufstände tat er als «fake» und orchestriert ab. Leute würden sich in Hotelzimmern treffen und gemeinsam üben, bevor sie auf die Strasse gingen, so der US-Präsident. (lzo)

