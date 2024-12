US-Militär schiesst versehentlich eigenen Kampfjet vor Jemen ab

Seit Beginn des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der Hamas greifen die mit den Islamisten verbündeten Rebellen regelmässig mit Raketen und Drohnen Ziele in Israel und Schiffe im Roten Meer an. Das US-Militär fliegt Angriffe auf Einrichtungen und Waffensysteme der Huthi-Miliz, darunter auf Schiffe gerichtete Raketen und Drohnen. Neben den USA sind auch andere westliche Staaten wie Grossbritannien an Einsätzen zur Abwehr der Angriffe beteiligt. (sda/dpa/con)

Die US-Streitkräfte sind in der Region unter anderem wegen Bedrohungen durch die Huthi-Miliz im Jemen im Einsatz. Am Samstag bombardierte das Militär wieder Stellungen der Miliz nahe der Hauptstadt Sanaa. Darüber hinaus wurden mehrere Huthi-Drohnen und ein Marschflugkörper über dem Roten Meer abgeschossen.

Haftbefehl: Magdeburg-Amokfahrer muss in Untersuchungshaft – Mordermittlung läuft an

Die Bilanz des Schweizer Chefunterhändlers: «Wir waren beharrlich, hartnäckig, akribisch»

Die Bundesverfassung muss nicht geändert werden, der Service public bleibt unberührt: Der sonst zurückhaltende Chefunterhändler der Schweiz, Patric Franzen, zog am Freitag eine positive Bilanz über die Verhandlungen mit Brüssel – und wurde zuletzt sehr persönlich.

Was hat die Schweiz in den Verhandlungen mit Brüssel herausgeholt? Und wo ist sie hart geblieben? Es war die letzte Frage eines Journalisten an der Medienkonferenz des Bundesrats am Freitagnachmittag in Bern. Und erst jetzt erteilte Aussenminister Ignazio Cassis dem Chefunterhändler der Schweiz, Patric Franzen, das Wort.