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15.000 Dollar für Einreise: USA weiten Kautionsprogramm aus

FILE - The likeness of George Washington is seen on a U.S. one dollar bill, March 13, 2023, in Marple Township, Pa. (AP Photo/Matt Slocum, File) Economy-GDP
Personen aus 50 Ländern sollen zukünftig für bei der Einreise in die USA eine Kaution in Höhe von 15'000 Dollar bezahlen.Bild: keystone

15.000 Dollar für Einreise: USA weiten Kautionsprogramm aus

18.03.2026, 20:3618.03.2026, 20:37

Bei der Einreise in die USA wird künftig für Geschäftsreisende und Touristen zwölf weiterer Länder eine Kaution fällig – darunter der Fussball-WM-Teilnehmer Tunesien. Zum 2. April werde die Liste damit auf 50 Länder erweitert, teilte das US-Aussenministerium mit. Mit der Kaution in Höhe von 15'000 Dollar (rund 13'000 Euro) will die US-Regierung die Einreisenden nach eigenen Angaben davon abhalten, ihr Visum zu überziehen und den Steuerzahlern Kosten zu verursachen.

Neben dem WM-Teilnehmer Tunesien sind auch Kambodscha, Äthiopien, Georgien, Grenada, Lesotho, Mauritius, die Mongolei, Mosambik, Nicaragua, Papua-Neuguinea sowie die Seychellen neu auf der Liste. Das Pilotprojekt war im vergangenen August gestartet worden, es gilt für Touristen und Geschäftsreisende. Nach Angaben des Ministeriums ist die Zahl der Visuminhaber, die ihre Aufenthaltsdauer überziehen, seither deutlich zurückgegangen.

Ausschaffung kostet 18'000 Dollar

Die Kaution soll zurückerstattet werden, sofern sich die Reisenden an die Vorgaben halten oder die Reise nicht antreten. Den Angaben nach kostet es den amerikanischen Steuerzahler im Schnitt 18'000 Dollar, wenn ein Ausländer ausser Landes gebracht werden muss. Nicht betroffen sind laut früheren Angaben Besucher aus Staaten des sogenannten Visa Waiver Programs (VWP). Zu dessen 42 Mitgliedern gehört neben den meisten EU-Staaten auch Deutschland. (sda/dpa)

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