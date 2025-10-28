bedeckt
Trump-Besuch in Tokio: Japan will ein «goldenes Zeitalter» mit den USA

President Donald Trump, left, and Japan&#039;s Prime Minister Sanae Takaichi shake hands during a signing ceremony at Akasaka Palace in Tokyo, Japan, Tuesday, Oct. 28, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbei ...
Donald Trump beim Treffen mit Japans neuer Regierungschefin Sanae Takaichi.Bild: keystone

Trump-Besuch in Tokio: Japan will ein «goldenes Zeitalter» mit den USA

Die USA und Japan wollen ihre Sicherheitsallianz weiter stärken. Auch die Japaner wollen aufrüsten.
28.10.2025, 04:0328.10.2025, 04:03

Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi sagte zum Auftakt eines Gipfeltreffens mit US-Präsident Donald Trump in Tokio, sie wolle «ein neues goldenes Zeitalter der japanisch-amerikanischen Allianz verwirklichen.» Ihre beiden Staaten hätten «das stärkste Bündnis der Welt aufgebaut». Gemeinsam sei Japan bereit, einen Beitrag zu Frieden und Stabilität zu leisten, sagte sie.

Trump hob anerkennend hervor, dass Japan unter Takaichis Führung die militärischen Kapazitäten «ganz erheblich» erhöhe. Die USA hätten von Japan bereits Bestellungen «für eine sehr grosse Menge neuer militärischer Ausrüstung erhalten», sagte Trump.

Takaichi hatte kürzlich zum Auftakt ihrer Amtszeit angekündigt, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als bislang geplant. Das Sicherheitsbündnis mit Japans Schutzmacht USA bezeichnete sie als «Eckpfeiler» ihrer Aussen- und Sicherheitspolitik. (sda/dpa)

