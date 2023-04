Lange Haft für Frau in New York wegen Mordversuchs mit Käsekuchen

Mehr «International»

Eine aus Russland stammende Frau ist in den USA zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden, weil sie eine ihr sehr ähnlich sehende Frau mit einem Käsekuchen vergiften und deren Identität rauben wollte.

Eine Frau in New York wollte eine sehr ähnlich sehende Frau mit einem Käsekuchen vergiften. bilD: Queens District Attorney's Office

Ein Gericht in New York verhängte am Mittwoch eine 21-jährige Haftstrafe wegen Mordversuchs gegen *Viktoria N. Von einer Jury war sie bereits im Februar für schuldig befunden worden. «Eine skrupellose und berechnende Hochstaplerin geht für lange Zeit ins Gefängnis, weil sie versucht hat, sich mit Mord persönlichen Profit und Vorteil zu verschaffen», erklärte Staatsanwältin Melinda Katz.

Die heute 47-Jährige sah ihrem Opfer zum Zeitpunkt der Tat nicht nur aussergewöhnlich ähnlich, die Frauen sprechen auch beide Russisch. Viktoria N. hatte nach Überzeugung der Jury ihre 35-jährige Doppelgängerin im August 2016 besucht und einen Käsekuchen mitgebracht. Das Opfer ass davon, fühlte sich unwohl und fiel in Ohnmacht. Ein Freund entdeckte die US-Bürgerin einen Tag später - rings um die Bewusstlose waren Medikamente verstreut, um einen Suizid vorzutäuschen.

Das Opfer wurde mit hochwirksamen Betäubungsmittel vergiftet. bild: Queens District Attorney's Office

Das Opfer überlebte den Giftanschlag. Bei der Rückkehr aus dem Krankenhaus entdeckte die Frau, dass ihr Pass und ihre in den USA zum Identitätsnachweis enorm wichtige Sozialversicherungskarte fehlten. Sie alarmierte die Polizei, die den Käsekuchen analysierte und in ihm ein hochwirksames Betäubungsmittel fand. (oee/sda/afp)

*Name der Redaktion bekannt