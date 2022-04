Verdächtiger nach Schüssen in New Yorker U-Bahn festgenommen

Die New Yorker Polizei konnte nach der tödlichen Schiesserei in einer U-Bahn einen Fahndungserfolg vermelden: Der tatverdächtige 62-jährige Frank James konnte gefasst werden. Er wurde zuvor von der Polizei als «Person von Interesse» eingestuft.

Der Tatverdächtige soll während der Hauptverkehrszeit am Dienstagmorgen ersten Erkenntnissen zufolge in einer U-Bahn im New Yorker Stadtteil Brooklyn das Feuer eröffnet haben. Bei dem Angriff waren mindestens 23 Menschen verletzt worden, zehn von ihnen laut Polizeiangaben durch Schüsse.

Die Polizei fahndete daraufhin öffentlich nach dem nun verhafteten 62-jährigen Mann. Sie sprach für Hinweise zur Festnahme gar eine Belohnung von 50'000 Dollar aus. Über den Verhafteten ist bekannt, dass er sich zuvor öffentlich unter anderem über New York, Bürgermeister Eric Adams und Obdachlosigkeit beschwert hatte. (sda/pit)

Update folgt …