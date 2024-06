1,2 Millionen Hühner sterben bei Grossbrand auf einer Farm in den USA

In den USA ist zu einem Grossbrand in einer Geflügelfarm gekommen. Millionen Hühner sind gestorben.

Ein Grossbrand hat eine Geflügelfarm in Farina (US-Bundesstaat Illinois) weitgehend zerstört. Insgesamt wurden wohl rund 1,2 Millionen Hühner getötet und zahlreiche Eier vernichtet. Der Brand brach auf dem Betrieb von Wabash Valley Produce aus und ist nun Gegenstand einer Untersuchung des Brandinspektors von Illinois, berichtet der Sender First Alert 4.

Mehrere Gebäude, in denen Hühner in Freilandhaltung untergebracht waren, wurden durch das Feuer komplett zerstört. Teile der Strukturen entzündeten sich am nächsten Tag erneut. Obwohl die genaue Ursache des Brandes noch unklar ist, bestätigte der republikanische Abgeordnete des Repräsentantenhauses von Illinois, Blaine Wilhour, in den sozialen Medien, dass Millionen von Eiern und Hühnern vernichtet wurden. Der örtliche Radiosender WJBD vermeldete, dass zum Zeitpunkt des Brandes niemand in der Anlage gearbeitet habe

«Es war chaotisch, als wir dort ankamen»

Die Feuerwehr von Farina besteht ausschliesslich aus Freiwilligen, die mithilfe von mehr als einem Dutzend weiterer Feuerwehren und lokalen Transportunternehmen den Brand bekämpften. «Wir haben drei Lkw mit Wasser beladen und sind so schnell wie möglich dorthin gefahren. Ich muss zugeben, es war verrückt. Es war chaotisch, als wir dort ankamen», sagte Coloton Draege, Inhaber eines Transportunternehmens im nahegelegenen Vandalia, so First Alert 4.

Wabash Valley Produce wurde um einen Kommentar gebeten, teilte jedoch mit, dass derzeit niemand für Fragen zur Verfügung stehe. Die familiengeführte Firma hat ihren Hauptsitz im US-Bundesstaat Indiana und gilt nach Angaben auf ihrer Website als führender US-Eiproduzent und -lieferant.