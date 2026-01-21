Nebel-6°
JD Vance und Frau Usha werden zum vierten Mal Eltern

US-Vizepräsident JD Vance und seine Ehefrau Usha werden zum vierten Mal Eltern.
21.01.2026, 04:21

«Wir freuen uns sehr mitzuteilen, dass Usha mit unserem vierten Kind, einem Jungen, schwanger ist», teilten beide auf der Plattform X mit. «Usha und dem Baby geht es gut, und wir freuen uns alle darauf, ihn Ende Juli willkommen zu heissen.»

April 21, 2025, New Delhi, India: Indian Prime Minister Narendra Modi, right, poses with U.S Vice President JD Vance, center, and second lady Usha Vance, at Panchavati, April 21, 2025 in New Delhi, In ...
Die Familie Vance bekommt ein sechstes Mitglied.Bild: www.imago-images.de

Ausdrücklich dankt das Paar Militärärzten, die sich «hervorragend um unsere Familie kümmern». Auch den Mitarbeitern dankten die beiden, weil sie «so viel dafür tun, dass wir unserem Land dienen und gleichzeitig ein wunderbares Leben mit unseren Kindern geniessen können». (sda/dpa)

