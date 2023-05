US-Datenleck: Verdächtiger schon vor Monaten von Vorgesetzten ermahnt

In den Gerichtsdokumenten fordert die Staatsanwaltschaft, den festgenommenen IT-Spezialisten des Militärs bis zum Prozessbeginn im Gefängnis zu behalten. Eine Entscheidung dazu stand noch aus - bei einem Haftprüfungstermin Ende April hatte der Richter sich noch nicht festgelegt. Die Anklage argumentiert nun, dass sich Teixeira bei der Verbreitung der Verschlusssachen darüber im Klaren gewesen sei, dass er gegen das Gesetz verstosse. Dies sei ein klares Indiz dafür, dass er sich auch nicht an Auflagen des Gerichts halten würde, sollte er das Gefängnis verlassen dürfen. «Seine eigenen Beiträge machen deutlich, dass es ihm einfach egal war, was seine Regierung oder seine Vorgesetzten ihm sagten», schrieb die Anklage über Posts des Verdächtigen in Chatgruppen.

«Verfolgungsjagd» auf Harry und Meghan? Der Taxifahrer erzählt eine andere Geschichte

Szenen, die sich nun in New York abgespielt haben sollen, erinnern an den tragischen Tod von Prinzessin Diana. 1997 kam Lady Di bei einem Verkehrsunfall in Paris ums Leben. Zuvor verfolgten sie Paparazzi. Ihr Sohn Harry, seine Frau Meghan und deren Mutter Doria Ragland gerieten nun wohl in ein ähnliches Szenario. Ein Sprecher des Paares teilte mit, dass sie in New York von Pressefotografen verfolgt wurden. Es sei sogar fast zu einem schweren Unfall gekommen.