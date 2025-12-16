Nebel
DE | FR
burger
International
USA

USA stufen kolumbianisches Kartell als Terrorgruppe ein

epa09927390 A handout photo made available by the Colombian Presidency shows the head of the Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga (C-R), alias &#039;Otoniel&#039; during his extradition to the United S ...
Der frühere Anführer des Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga (Mitte rechts), alias „Otoniel“, während seiner Auslieferung an die Vereinigten Staaten aus Bogotá, Kolumbien, am 4. Mai 2022.Bild: keystone

USA stufen kolumbianisches Kartell als Terrorgruppe ein

16.12.2025, 20:1016.12.2025, 20:10

Die US-Regierung hat Kolumbiens mächtiges Verbrechersyndikat, den Clan del Golfo (Golf-Clan), als terroristische Organisation eingestuft. Das kündigte das US-Aussenministerium an. Die Haupteinnahmequelle der Gruppe sei der Kokainschmuggel, hiess es. Das Kartell sei zudem für Terroranschläge gegen Beamte, Strafverfolgungs- und Militärpersonal sowie Zivilisten in Kolumbien verantwortlich.

Der Clan del Golfo rekrutiert seine Mitglieder vor allem aus den Reihen ehemaliger rechter Paramilitärs und ist neben dem Drogenhandel auch in illegalen Bergbau sowie Schutzgelderpressung verwickelt.

Nach der Tötung Dutzender Polizisten und Soldaten hatte Kolumbiens linker Präsident Gustavo Petro im April eine verstärkte Offensive gegen die Organisation angekündigt. Petro selbst wurde jedoch im Oktober mit US-Sanktionen belegt. Die US-Regierung wirft ihm mangelndes Vorgehen gegen Drogenkartelle vor. Der kolumbianische Präsident wies die Vorwürfe zurück.

Spannungen zwischen Trump und Kolumbiens Staatschef

Petro und US-Präsident Donald Trump sind wegen der umstrittenen US-Militäreinsätze in der Karibik mehrmals aneinandergeraten. Petro warf den USA Mord vor, Trump bezeichnete ihn im Gegenzug als «Drogenboss».

Das US-Militär hat in der Karibik zahlreiche Boote mutmasslicher Drogenschmuggler zerstört. Auch im Pazifik kam es zu Angriffen. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizerin schmuggelte sechs Kilo Meth – jetzt stirbt sie in philippinischem Gefängnis
Im September wurde eine Schweizerin am Flughafen in Manila, auf den Philippinen, festgenommen. Grund für ihre Festnahme war, dass sie sechs Kilogramm der Droge Methamphetamin geschmuggelt hatte.
Zur Story