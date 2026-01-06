wechselnd bewölkt-12°
Berlin: Weiter 25.500 Menschen in ohne Strom

Weiter 25'500 Menschen in Berlin ohne Strom

06.01.2026, 09:3006.01.2026, 09:33

Nach dem Stromausfall in Berlin sind weiterhin rund 25'500 Menschen und etwa 1'200 Unternehmen ohne Strom. Das berichtete ein Sprecher des Betreibers Stromnetz Berlin.

epa12629030 A single window of a house is lit up during a power outage in southwest Berlin, Germany, 05 January 2026. According to state-owned operator Stromnetz Berlin, a large-scale power outage in ...
Grosse Teile von Berlin sind weiterhin im Dunkeln.Bild: keystone

«Wir haben die Stromversorgung für alle drei betroffen S-Bahnhöfe wieder hergestellt.» Das seien die Stationen Mexikoplatz, Nikolassee und Wannsee. Somit könnten die Bahnhöfe wieder genutzt werden.

Die Tiefbauarbeiten an den zwei Baustellen seien abgeschlossen. Ab heute beginnen die elektrischen Arbeiten. Damit liege man «sehr gut im Zeitplan», so der Sprecher. Von 74 betroffenen Pflegeeinrichtungen seien 72 wieder mit Strom versorgt. Aktuell seien rund «35 sehr grosse Notstromaggregate im Einsatz». Bis alle Betroffenen wieder am Netz sind, wird es etwa bis Donnerstagnachmittag dauern.

Ursache des Stromausfalls war ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, zu dem sich eine linksextremistische Gruppierung bekannte. Am Samstagmorgen waren im Südwesten der deutschen Hauptstadt zunächst 45'000 Haushalte und 2'200 Unternehmen ohne Strom. (sda/dpa)

