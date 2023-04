Politische Verschwörung: Fugees-Rapper Pras Michel drohen 20 Jahre Haft

Pras Michel muss wahrscheinlich für viele Jahre ins Gefängnis. Der ehemalige Rapper der Fugees wurde wegen politischer Verschwörung schuldig gesprochen.

Pras Michel und Anwalt vor Gericht Bild: keystone

Dem US-amerikanischen Rapper Pras Michel drohen mehr als 20 Jahre Haft. Am Mittwoch wurde das ehemalige Mitglied der Hip-Hop-Gruppe Fugees von einem Bundesgericht in Washington im Zusammenhang mit einer internationalen politischen Verschwörung in insgesamt zehn Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das berichtet unter anderem der TV-Sender CNN. Die Verschwörung habe bis «in die höchsten Ebenen der US-Regierung» gereicht.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Grammy-Preisträger dem malaysischen Geschäftsmann Jho Low und der chinesischen Regierung helfen wollte, Zugang zu hohen US-Politikern zu verschaffen, darunter auch zu den ehemaligen Präsidenten Barack Obama und Donald Trump. Die Verschwörung sei aber in grossen Teilen gescheitert und aufgeflogen. Das genaue Strafmass für den 50-Jährigen steht noch nicht fest, ein Termin für die Verkündung wurde ebenfalls noch nicht genannt.

Pras Michel Bild: keystone

Sein Anwalt David Kenner äusserte sich gegenüber der Presse nach dem Urteil enttäuscht. Er sei allerdings zuversichtlich, dass sein Antrag auf eine Neuansetzung des gesamten Prozesses Erfolg haben könnte. Ausserdem kündigte er bereits ein Berufungsverfahren an: «Das ist noch nicht vorbei.» Sein Mandant habe einfach nur Geld verdienen wollen und sei rechtlich schlecht beraten gewesen.

Was hat Leonardo DiCaprio mit dem malaysischen Investor zu tun?

Pras Michel knüpfte im Jahr 2006 erste Kontakte zu Jho Low. Der Geschäftsmann finanzierte grosse Hollywood-Produktionen wie «The Wolf of Wall Street» und hatte weltberühmte Freunde wie Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio oder Unternehmerin Paris Hilton. DiCaprio sagte in dem Prozess gegen Pras Michel auch aus. Low sei ihm gegenüber als seriöser Geschäftsmann aufgetreten und habe ausserdem angekündigt, für den Wahlkampf von Obama spenden zu wollen.

Leonardo DiCaprio Bild: keystone

Das Problem: In den USA ist es Ausländern verboten, für eine Wahlkampfkampagne zu spenden oder Dritten Gelder dafür zur Verfügung zu stellen. Low habe allerdings laut Gericht Michel 20 Millionen US-Dollar gegeben, die dieser anschliessend zu grossen Teilen in Obamas Wahlkampf habe fliessen lassen. Später versuchte Low überdies, eine Untersuchung des Justizministeriums zu unterdrücken und ein Auslieferungsverfahren im Namen Chinas während der Trump-Jahre zu beeinflussen.

Der malaysische Investor Low gilt als Drahtzieher in der Verschwörung und ist mittlerweile untergetaucht. Bereits im Jahr 2017 war er wegen einer Verbindung zu DiCaprio in der Presse. Damals beschlagnahmte das US-Justizministerium Vermögenswerte in Höhe von circa 540 Millionen US-Dollar wegen des Vorwurfs der Geldwäsche. DiCaprio musste damals ein von Low erhaltenes Gemälde von Pablo Picasso (1881–1973) den US-Behörden übergeben.

