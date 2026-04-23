klar15°
DE | FR
burger
International
USA

Epstein-Files: US-Justizministerium prüft Vorgehen

Epstein-Akten: US-Justizministerium überprüft jetzt eigenes Vorgehen

23.04.2026, 21:4823.04.2026, 21:48

Nach heftiger Kritik am Umgang des US-Justizministeriums mit den Epstein-Akten schaltet sich das Aufsichtsgremium des Ressorts ein. Das interne Kontrollorgan kündigte eine Prüfung dazu an, inwiefern das Gesetz zur Veröffentlichung der Epstein-Akten eingehalten worden sei, wie es in einer Mitteilung hiess.

Ziel sei eine Bewertung, ob das Ministerium bei der Identifizierung und Schwärzung der Dokumente sowie der Behandlung von Bedenken hinsichtlich der Veröffentlichung dem Gesetz entsprochen habe. Das Aufsichtsgremium kündigte nach Abschluss der Prüfung einen Bericht an – wann dieser vorliegen soll, wurde nicht gesagt.

Opfer-Namen nicht genügend geschwärzt

Das US-Justizministerium steht seit längerem wegen seines Umgangs mit den Akten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein unter Druck. Kritiker werfen dem Ressort vor, das seit Kurzem vom früheren Vize-Justizminister Todd Blanche geführt wird, besonders delikate Akten zurückzuhalten und bestimmte prominente Persönlichkeiten zu schützen.

Kritik gab es zudem daran, dass Namen und Kontaktdaten von Opfern bei der schrittweisen Veröffentlichung einiger Akten nicht ausreichend unkenntlich gemacht wurden. Sie erfolgte, nachdem US-Präsident Donald Trump im November auf erheblichem Druck des US-Parlaments hin ein Gesetz unterzeichnet hatte, das die Veröffentlichung von Epstein-Akten durch das Justizministerium anordnete. (sda/dpa)

Mehr zu den Epstein-Akten:

Epstein-Skandal: Ausschuss-Chef plant Opfer-Anhörungen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So wurde Epstein reich
1 / 7
So wurde Epstein reich

Jeffrey Epstein konnte gut reiche Menschen manipulieren.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Melania Trump weist Verbindungen zu Epstein zurück und fordert Kongress zur Aufarbeitung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Collien Fernandes: «Mir ging es vor der Anzeige besser als jetzt»
Collien Fernandes ist mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen. Dies hatte viele Reaktionen zur Folge – unter denen sie leidet.
Schauspielerin Collien Fernandes hat sich dazu entschieden, nicht länger zu schweigen. Sie ist mit den schweren Anschuldigungen gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen vor ein paar Wochen an die Öffentlichkeit gegangen. Seit diesem Schritt erhalte sie viele Reaktionen, sagt sie im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung». Sie bekomme Hassnachrichten und Drohungen. Sie gesteht: «Mir ging es vor der Anzeige besser als jetzt.»
Zur Story