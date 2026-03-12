sonnig
USA: Bewaffneter Angriff und Brand in Synagoge im Gange

12.03.2026, 18:4612.03.2026, 18:53

In West Bloomfield, Michigan, läuft derzeit ein Grosseinsatz der Sicherheitskräfte. Die Michigan State Police bestätigte, dass sie Kenntnis von einer aktiven Schiesserei hat. Der Vorfall konzentriert sich nach offiziellen Angaben auf den Temple Israel, eine örtliche Synagoge.

Unklare Lage am Einsatzort

Die Polizeibehörden von Farmington Hills und West Bloomfield sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Berichten zufolge gab es Meldungen über einen Amoklauf; gleichzeitig kämpfen Einsatzkräfte gegen einen Brand, der am selben Ort ausgebrochen ist.

Weitere Einzelheiten zu Tätern oder möglichen Verletzten wurden von offizieller Seite noch nicht bekannt gegeben.

Schulen im Sicherheitsmodus

Aufgrund der laufenden Gefahr wurden Sicherheitsvorkehrungen in Bloomfield Hills alle Schulen vorsichtshalber in den Sicherheitsmodus versetzt. Die Polizei hat zudem das Gebiet um den Temple Israel weiträumig abgesperrt.

Die Behörden mahnen die Bevölkerung zur Wachsamkeit, während die Situation vor Ort unter Kontrolle gebracht wird. (val)

Update folgt...

