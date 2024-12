Schüsse in London: Drei Verletzte - Ermittlungen laufen

In London sind eine Frau erschossen und zwei Männer verletzt worden. Einer der beiden schwebe noch in Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Die Rettungskräfte waren am Samstagabend alarmiert worden und zum Tatort im Nordwesten der Stadt ausgerückt.

Mysteriöse Drohnen in den USA befeuern Verschwörungstheorien – eine Übersicht

Sichtungen angeblicher Drohnen an der US-Ostküste sorgen weiterhin für Rätselraten und befeuern Verschwörungstheorien. Eine Übersicht zu den Vorfällen und den Reaktionen darauf.

Seit fast einem Monat kursieren Berichte über Sichtungen von ominösen Drohnen bei New Jersey an der US-Ostküste. Videos von hellen Lichtern am Himmel tauchen in den sozialen Medien auf und sorgen für wilde Spekulationen. Die Theorien im Netz reichen von Spionage über geheime Militärübungen bis hin zu ausserirdischem Leben.