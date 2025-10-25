wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Verbrechen

Interpol: 225 Festnahmen in Lateinamerika bei Umwelt-Razzien

Interpol: 225 Festnahmen in Lateinamerika bei Umwelt-Razzien

25.10.2025, 08:1425.10.2025, 08:14
interpol
Ja, es ist wirklich ein Tiger.bild: interpol

Junge Wasserschweine, exotische Vögel, illegal geschlagenes Holz: Bei einem grossen Interpol-Einsatz mit deutscher Finanzierung gegen die Umweltkriminalität sind in Lateinamerika 225 Verdächtige festgenommen und zahlreiche illegal gehandelte Wildtiere, Mineralien und Holzarten beschlagnahmt worden. Die Schmuggelrouten reichen nach Angaben der internationalen Polizeibehörde bis nach Europa und Asien.

Die Operation «Madre Tierra VII» (Mutter Erde VII) wurde zwischen Mai und Juni in Mexiko, Kolumbien, der Dominikanischen Republik sowie in sechs mittelamerikanischen Staaten durchgeführt. Dabei arbeiteten Polizeibeamte der neun Länder bei der Identifizierung von Fällen zusammen und tauschten Informationen aus.

interpolin
Unter anderem wurde auch illegal gefälltes Holz sichergestelltBild: interpol

Kinderarbeit und Umweltverschmutzung in illegalen Goldminen

Bei der Aktion im Rahmen des Projekts GAIA, das vom Bundesumweltministerium finanziert wird, wurden demnach mehr als 400 Straftaten ermittelt. Die Behörden entdeckten den Angaben zufolge Abholzungsgebiete mit einer Fläche von mehr als 50'000 Hektar. Dahinter sollen kriminelle Netzwerke stecken, die über Kontinente hinweg operieren.

interpol
Drei gerettete «Cotarros» – Hispaniolaamazonen.bild: interpol

Auch Reptilien, Schildkröten, Affen, Tiger sowie Haifisch- und Rochenflossen wurden beschlagnahmt. Einen der bedeutendsten Fälle deckten die Ermittler in Panama auf. Dort entdeckten sie illegalen Goldabbau in grossem Umfang, bei dem Kinderarbeit, Menschenhandel und Umweltverschmutzung durch Quecksilber eine Rolle spielten. Zudem wurden Waffen und Boote sichergestellt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
2
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
3
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Mann zündet Handgranate - Tote und Verletzte +++ Ukrainische Drohne trifft ziviles Haus
Meistkommentiert
1
Es. Ist. Fucking. Aus.
2
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
3
Sieben Kinder aus Gaza werden in Schweizer Spitälern behandelt
4
Im Aargau gibt es einen einzigen fest installierten Blitzer – und er bringt Millionen ein
5
Wegen J. K. Rowling: Studio in Manchester entfernt Harry-Potter-Tattoos günstiger
Meistgeteilt
1
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
2
Neue Studie wirft Coop und Migros «Abzockerei» mit Bio-Produkten vor – so wehren sie sich
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Trump begnadigt den wohl reichsten Häftling der USA
5
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
Eskalation im Drogenkrieg: Pentagon schickt Flugzeugträger nach Lateinamerika
Der Kampf der US-Regierung gegen Drogenkartelle aus Lateinamerika hat eine neue Eskalationsstufe erreicht: US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat einen Flugzeugträger in die Region entsandt, nur wenige Stunden nach dem Bekanntwerden des jüngsten Angriffs auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem ein hartes Durchgreifen gegen Rauschgiftschmuggler an - sowohl auf See als auch an Land. Allerdings gibt es an der bisherigen Vorgehensweise viel Kritik.
Zur Story