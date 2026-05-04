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Napcontest in Seoul gegen den Schlafentzug

Video: watson/Elena Maria Müller

Entgegen dem Schlafentzug – Seoul hält Nap-Wettbewerb ab

04.05.2026, 14:1404.05.2026, 14:14

Schlafmaske aufsetzen, bequeme Position einnehmen und schon kann der Nap-Wettbewerb starten. Bereits zum dritten Mal in Folge fand dieser Contest in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt.

Die Teilnehmenden trafen sich im Yeouido-Hangang-Park, der sich mitten im Finanz- und Politikzentrum der Stadt befindet. Schlafanzüge oder andere bequeme Klamotten sind laut dem Regelwerk erlaubt. Den Wettbewerb gewinnt, wer die beste Schlafqualität hatte. Dafür wurde den Teilnehmenden der Puls gemessen.

Nebst dem Schlafwettbewerb fand zeitgleich die Wahl zum besten Kostüm statt. Die Zuschauenden vor Ort durften darüber abstimmen.

Der Contest verdeutlicht ein chronisches Problem der Südkoreanerinnen und Südkoreaner. Daten zeigen, dass Südkorea zu den Ländern mit der höchsten Arbeitsbelastung und dem grössten Schlafmangel unter den OECD-Staaten gehört. Entsprechend haben diese Menschen wenige Schlafstunden. (emm, reuters)

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