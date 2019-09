International

Ohio: Gefangener lässt sich Drogen per Drohne liefern



Hier lässt sich ein Gefangener in den USA Drogen per Drohne ins Gefängnis liefern

In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Ohio hat eine Überwachungskamera aufgenommen, wie sich ein Insasse per Drohne ein Päckchen liefern lässt. Der Gefangene wartet im Aussenbereich, bis der Drohnenpilot das Päckchen mit den Drogen vom Himmel fallen lässt. Schnell wickelt der Insasse das Päckchen in seine Jacke und verschwindet aus dem Sichtfeld der Kamera.

Im Paket soll sich ein Handy und Marihuana befunden haben.

(ohe)

