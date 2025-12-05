trüb und nass
DE | FR
burger
International
Videos

Neuseeland:Robbenbaby besucht Kneipe

Robbenbaby besucht Kneipe in Neuseeland

05.12.2025, 09:1405.12.2025, 09:21

Ein ungewöhnlicher Gast hat die Besucher eines Pubs in Neuseeland überrascht: Ein Robbenbaby spazierte plötzlich in das Lokal «Sprig + Fern The Meadows» auf der Südinsel, wie die Kneipenbesitzer auf Facebook mitteilten. Nach eigenen Angaben hielt Mitbetreiberin Bella Evans das Tier zunächst für einen Hund, bevor sie sich den Eindringling genauer ansah.

Robbe In Neuseeland

Video: facebook/Sprig + Fern The Meadows

«Das hatten wir noch nie! Heute hatten wir einen superniedlichen, unerwarteten Gast im Pub: ein Robbenbaby!», schrieb das Pub in sozialen Medien. «Es kam ganz allein herein, schaute sich ein bisschen um und stahl allen die Show.» Ein Video des Vorfalls, der sich am vergangenen Wochenende ereignete, wurde bereits Hunderttausende Male geklickt.

«Das Tier hatte sich offenbar verirrt, war neugierig und deutlich unter dem gesetzlichen Mindestalter für Alkoholkonsum in Neuseeland», scherzte der Sender CNN Asia Pacific auf X. Die Nachrichtenseite «Stuff» schrieb unter Berufung auf die Pub-Betreiber, das Robbenjunge sei plötzlich durch die Vordertür hereingewatschelt.

Zündende Idee: Lachs!

Dann habe es sich zunächst auf die Toilette verzogen, sei dann wieder herausgelaufen und habe sich schliesslich unter dem Geschirrspüler versteckt. Geistesgegenwärtig hätten Mitarbeiter diesen vom Strom genommen, damit sich der kleine Eindringling nicht verletzte.

Dann die zündende Idee: Lachs! «Einer unserer Gäste hatte einen Hundekäfig», erzählte Evans. Mit mehreren Stückchen frischem Lachs sei es gelungen, die Robbe in die Box zu locken. Kurz darauf seien herbeigerufene Ranger des Department of Conservation gekommen und hätten den süssen Kneipengast mitgenommen. Das Robbenbaby, das auf den Namen «Fern» getauft wurde, wurde auf der nahegelegenen Insel Rabbit Island an einem sicheren Ort freigelassen.

Das Pub scheint bei Tieren äusserst beliebt zu sein: Zwei Tage nach der Robbe kam laut eines weiteren Facebook-Posts ein «Bearded dragon» zu Besuch – eine grosse Echsenart mit Stacheln am Kinn. (sda/dpa)

Mehr Cute-News:

Cute News
27 einzigartige Tiere direkt aus Down Under
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen
1 / 20
Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen
Der alpine Skisport gilt als Schweizer Nationalheiligtum. Das waren die erfolgreichsten Fahrerinnen und Fahrer der Geschichte.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Tote Tauben am Zürcher Hauptbahnhof – das sagen die SBB dazu
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Diese ungewöhnlichen Klumpen könnten diesen Thailänder steinreich machen
Der thailändische Marineoffizier Kraisorn Nunpradit könnte bald zum Millionär werden. Der 56-Jährige will nämlich seinen grossen Schatz verkaufen: Walkotze. Ja, richtig gelesen. Im Video erfährst du, was es damit auf sich hat:
Zur Story