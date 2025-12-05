Nebel
Cute News: Einzigartige Tiere aus Australien

27 einzigartige Tiere direkt aus Down Under

05.12.2025, 06:1105.12.2025, 06:11
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Ich bin nicht nur zurück in der Kälte, sondern habe euch auch ganz viele tolle Bilder von Tieren, die ich in Australien gesehen habe, mitgebracht.

(Und bevor ihr fragt: Nein, ich habe glücklicherweise keine giftigen und ekligen Spinnen und Schlangen gesehen.)

Beginnen wir mit einem allgemeinen Liebling:

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Vögel, so viele Vögel.

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Dieser hatte es auf meinen Znacht abgesehen:

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Die einzige Schlange, die ich gesehen habe. Harmlos und süss.

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Eines der Highlights der Reise: ein 4–5 Meter grosses Krokodil, das eine ganze Weile neben unserem Boot hergeschwommen ist.

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Wenn du es im Gebüsch rascheln hörst, ist es mit grosser Wahrscheinlichkeit dieses Buschhuhn:

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Mit etwas Glück haben wir diesen Dingo gefunden.

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Dafür hat uns unser Guide an einen Ort gebracht, den jeder Tourist sehen will: die Mülldeponie.

Animiertes GIFGIF abspielen
Sorry wegen der miesen Quali.Bild: cmu

Der Wombat ist das einzige Tier, das ich nicht in der freien Wildbahn, sondern in einem Sancturay gesehen habe.

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Beim Schnorcheln war ich plötzlich mitten im Fischschwarm.

corina cute news
Bild: cmu

Ebenfalls beim Schnorcheln gesehen:

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu

Sogar eine kurze Schlägerei haben wir mitbekommen.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu

Bei einer Wanderung sass dieses Fellknäuel direkt am Weg:

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Du willst mehr schlafende Koalas? Hier:

(Unten geht es weiter mit den Cute News.)

1 / 13
Schlafende Koalas
Bild: Shutterstock
quelle: shutterstock
Dieser Koala lebt bei einer Person im Vorgarten.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu

(Mein ultimatives Lebensziel, einen Koala im Garten zu haben.)

Eines der schönsten Dinge, die ich beim Tauchen gesehen habe.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu

Oh, eine Flunder.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu

Leider keine Pinguine, sondern eine Vogelart, die so aussieht.

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Jaja, streng genommen sind Pinguine auch Vögel ...

Hier zu sehen: eine Meeresschnecke.

corina cute news
Bild: cmu

Eindruck gemacht haben auch Pelikane. Von nahem sind sie so viel grösser als gedacht.

corina cute news
Bild: cmu

Ein Australibis (oder wie sie von den Australiern auch liebevoll genannt werden: Bin Chicken (Abfallhühnchen)) mitten in Brisbane:

corinas bilder australien cute news
Bild: cmu

Ein kleiner Drache für zwischendurch:

corina cute news
Bild: cmu

Ein magischer Moment mit Teppichhaien und einer Schilde.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu

Jeder einzelne Vogel in diesem Land hatte es auf mein Essen abgesehen.

corina cute news
Bild: cmu

Wer genau hinschaut, sieht noch das Baby.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu

Der tägliche Wecker, der bereits um 5 Uhr morgens fröhlich vor dem Fenster geschrien hat:

corina cute news
Bild: cmu

Auch nicht zu vergessen: das Gekreische von hunderten Flughunden in der Abenddämmerung.

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu

Und jetzt: ab ins Wochenende hüpfen!

Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: cmu
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
