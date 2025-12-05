27 einzigartige Tiere direkt aus Down Under
Ich bin nicht nur zurück in der Kälte, sondern habe euch auch ganz viele tolle Bilder von Tieren, die ich in Australien gesehen habe, mitgebracht.
(Und bevor ihr fragt: Nein, ich habe glücklicherweise keine giftigen und ekligen Spinnen und Schlangen gesehen.)
Beginnen wir mit einem allgemeinen Liebling:
Vögel, so viele Vögel.
Dieser hatte es auf meinen Znacht abgesehen:
Die einzige Schlange, die ich gesehen habe. Harmlos und süss.
Eines der Highlights der Reise: ein 4–5 Meter grosses Krokodil, das eine ganze Weile neben unserem Boot hergeschwommen ist.
Wenn du es im Gebüsch rascheln hörst, ist es mit grosser Wahrscheinlichkeit dieses Buschhuhn:
Mit etwas Glück haben wir diesen Dingo gefunden.
Dafür hat uns unser Guide an einen Ort gebracht, den jeder Tourist sehen will: die Mülldeponie.
Der Wombat ist das einzige Tier, das ich nicht in der freien Wildbahn, sondern in einem Sancturay gesehen habe.
Beim Schnorcheln war ich plötzlich mitten im Fischschwarm.
Ebenfalls beim Schnorcheln gesehen:
Sogar eine kurze Schlägerei haben wir mitbekommen.
Bei einer Wanderung sass dieses Fellknäuel direkt am Weg:
Du willst mehr schlafende Koalas? Hier:
Dieser Koala lebt bei einer Person im Vorgarten.
(Mein ultimatives Lebensziel, einen Koala im Garten zu haben.)
Eines der schönsten Dinge, die ich beim Tauchen gesehen habe.
Oh, eine Flunder.
Leider keine Pinguine, sondern eine Vogelart, die so aussieht.
Jaja, streng genommen sind Pinguine auch Vögel ...
Hier zu sehen: eine Meeresschnecke.
Eindruck gemacht haben auch Pelikane. Von nahem sind sie so viel grösser als gedacht.
Ein Australibis (oder wie sie von den Australiern auch liebevoll genannt werden: Bin Chicken (Abfallhühnchen)) mitten in Brisbane:
Ein kleiner Drache für zwischendurch:
Ein magischer Moment mit Teppichhaien und einer Schilde.
Jeder einzelne Vogel in diesem Land hatte es auf mein Essen abgesehen.
Wer genau hinschaut, sieht noch das Baby.
Der tägliche Wecker, der bereits um 5 Uhr morgens fröhlich vor dem Fenster geschrien hat:
Auch nicht zu vergessen: das Gekreische von hunderten Flughunden in der Abenddämmerung.
Und jetzt: ab ins Wochenende hüpfen!
