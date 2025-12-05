27 einzigartige Tiere direkt aus Down Under

Corina Mühle Folge mir

Mehr «Spass»

Cute News, everybody!

Ich bin nicht nur zurück in der Kälte, sondern habe euch auch ganz viele tolle Bilder von Tieren, die ich in Australien gesehen habe, mitgebracht.

(Und bevor ihr fragt: Nein, ich habe glücklicherweise keine giftigen und ekligen Spinnen und Schlangen gesehen.)

Beginnen wir mit einem allgemeinen Liebling:

Bild: cmu

Vögel, so viele Vögel.

Bild: cmu

Keine Cute News mehr verpassen: Cute News

Dieser hatte es auf meinen Znacht abgesehen:

Bild: cmu

Die einzige Schlange, die ich gesehen habe. Harmlos und süss.

Bild: cmu

Eines der Highlights der Reise: ein 4–5 Meter grosses Krokodil, das eine ganze Weile neben unserem Boot hergeschwommen ist.

Bild: cmu

Wenn du es im Gebüsch rascheln hörst, ist es mit grosser Wahrscheinlichkeit dieses Buschhuhn:

Bild: cmu

Mit etwas Glück haben wir diesen Dingo gefunden.

Bild: cmu

Dafür hat uns unser Guide an einen Ort gebracht, den jeder Tourist sehen will: die Mülldeponie.

Sorry wegen der miesen Quali. Bild: cmu

Der Wombat ist das einzige Tier, das ich nicht in der freien Wildbahn, sondern in einem Sancturay gesehen habe.

Bild: cmu

Beim Schnorcheln war ich plötzlich mitten im Fischschwarm.

Bild: cmu

Ebenfalls beim Schnorcheln gesehen:

Bild: cmu

Sogar eine kurze Schlägerei haben wir mitbekommen.

Bild: cmu

Bei einer Wanderung sass dieses Fellknäuel direkt am Weg:

Bild: cmu

Du willst mehr schlafende Koalas? Hier:

(Unten geht es weiter mit den Cute News.)

1 / 13 Schlafende Koalas Bild: Shutterstock quelle: shutterstock

Dieser Koala lebt bei einer Person im Vorgarten.

Bild: cmu

(Mein ultimatives Lebensziel, einen Koala im Garten zu haben.)

Eines der schönsten Dinge, die ich beim Tauchen gesehen habe.

Bild: cmu

Oh, eine Flunder.

Bild: cmu

Leider keine Pinguine, sondern eine Vogelart, die so aussieht.

Bild: cmu

Jaja, streng genommen sind Pinguine auch Vögel ...

Hier zu sehen: eine Meeresschnecke.

Bild: cmu

Eindruck gemacht haben auch Pelikane. Von nahem sind sie so viel grösser als gedacht.

Bild: cmu

Ein Australibis (oder wie sie von den Australiern auch liebevoll genannt werden: Bin Chicken (Abfallhühnchen)) mitten in Brisbane:

Bild: cmu

Ein kleiner Drache für zwischendurch:

Bild: cmu

Ein magischer Moment mit Teppichhaien und einer Schilde.

Bild: cmu

Jeder einzelne Vogel in diesem Land hatte es auf mein Essen abgesehen.

Bild: cmu

Wer genau hinschaut, sieht noch das Baby.

Bild: cmu

Der tägliche Wecker, der bereits um 5 Uhr morgens fröhlich vor dem Fenster geschrien hat:

Bild: cmu

Auch nicht zu vergessen: das Gekreische von hunderten Flughunden in der Abenddämmerung.

Bild: cmu

Und jetzt: ab ins Wochenende hüpfen!

Bild: cmu

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!