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USA: Flugzeug stürzt in Texas auf Schnellstrasse ab und fängt Feuer

Video: watson/nina bürge

Flugzeug stürzt in Texas auf Schnellstrasse ab – mindestens ein Toter

Flammen schlagen aus einem Jet. Menschen hämmern gegen die Cockpitscheiben – und versuchen, die verunglückten Passagiere zu befreien.
17.06.2026, 10:3317.06.2026, 10:33
Matti Hartmann / t-online
Ein Artikel von
t-online

Bei einem Flugzeugunglück auf einem Highway im US-Bundesstaat Texas ist am Dienstagabend (Ortszeit) ein Mensch ums Leben gekommen. Der kleine Jet einer Firma, die Maschinen für private Flüge und Geschäftsreisen vermietet, verunglückte gegen 22 Uhr in der 260'000-Einwohner-Stadt Laredo direkt an der US-Grenze zu Mexiko.

Wie die Nachrichtenagentur AP berichtete, war die zweistrahlige Cessna Citation Latitude zuvor am internationalen Flughafen Los Cabos in Mexiko gestartet. An Bord befanden sich demnach sechs Menschen.

Video: watson/nina bürge

Flugzeugabsturz in den USA: «Ich hatte Angst vor einer Explosion»

Die Nachrichtenagentur AP zitiert eine Augenzeugin, die unmittelbar nach dem Unglück mit ihrem Mann im Auto an dem brennenden Wrack vorbeifuhr und anhielt. Im Flugzeug habe jemand versucht, die Cockpitscheibe einzuschlagen. Auch von aussen hätten Helfer probiert, die Scheibe zu zertrümmern, um den im Inneren gefangenen Insassen einen Fluchtweg zu schaffen.

People attempt to pull passengers out of a plane after it crashed on a highway Tuesday, June 16, 2026, in Laredo, Texas. (Zayra Garza via AP) Texas Plane Crash
Ersthelfer versuchten die Insassen aus dem brennenden Wrack zu holen.Bild: keystone

Dann habe sich die Flugzeugtür geöffnet. Laut der Augenzeugin stürmten zunächst drei sehr jung wirkende Menschen hinaus, dann sei jemand ins Freie getreten, der offenbar zur Crew gehörte, möglicherweise der Pilot. Zum Schluss sei mutmasslich ein weiteres Besatzungsmitglied gefolgt, das versucht habe, eine bewusstlose Person herauszuziehen.

«Es sah aus wie eine Szene aus einem Film», sagte die Augenzeugin. «Das Feuer machte mir Sorgen. Ich hatte Angst, dass das Flugzeug jeden Augenblick explodieren könnte.»

Bisher ist völlig unklar, wieso das Flugzeug in Not geriet. Das Unternehmen NetJets, dem das Flugzeug gehörte, bestätigte das Unglück. Man arbeite mit den Behörden zusammen, hiess es.

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