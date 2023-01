Video: watson/Fabian Welsch

«Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander»

Eigentlich wollte sie um Zusammenhalt werben. Doch was die deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock am Dienstag im Europarat in Strassburg sagte, sorgt inzwischen international für Irritation.

Der britische Abgeordnete Christopher Chope fragte, was man tun könne, um die deutsche Regierung zu einer schnelleren Unterstützung der Ukraine zu bewegen. Chope bezog sich dabei explizit auf das lange zögerliche Verhalten Deutschlands beim Thema Panzerlieferungen.

Die deutsche Politikerin rief in ihrer Antwort zu mehr Zusammenhalt in Europa auf – doch eine Aussage ist dabei brisant:

Video: watson/Fabian Welsch

