Erste deutsche Rakete kracht kurz nach Start ins All auf den Boden

Das Start-up Sieben Isar Aerospace hat sieben Jahre für die Entwicklung gebraucht. Das gilt in der Raumfahrt als erstaunlich kurze Entwicklungszeit. (hkl)

Hätte es die Spectrum geschafft, im zweiten Anlauf die sogenannte Kármán-Linie zu überwinden und sich somit über 100 Kilometer von der Erde zu entfernen, wäre sie die erste private Rakete aus Deutschland, die es in den Weltraum schafft.

Der Testlauf begann am Sonntag um 12.30 Uhr am norwegischen Raumhafen Andøy. Doch sehr schnell nach dem Start stürzte die Rakete wieder auf norwegischen Boden.

Es wäre die erste deutsche Rakete im Weltall gewesen: Am Sonntag sollte die Spectrum-Rakete des bayerischen Start-ups Isar Aerospace ins All starten – zwar ist der Start geglückt, doch kurz darauf verliert die Rakete die Kontrolle und kracht auf den Boden.

