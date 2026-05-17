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ESC: Buhrufe als Israel in die Führung geht

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ESC

Israel übernimmt die Führung – das Publikum buht

Der diesjährige ESC-Sieg geht an Bulgarien. Bei der Punkteverkündung für Israel kam es im Publikum zu Buhrufen.
17.05.2026, 02:1317.05.2026, 02:20

Trotz der Reaktionen konnte Israel durch ein erneut starkes Ergebnis bei den Zuschauerstimmen im Verlauf des Abends deutlich aufholen und rückte zwischenzeitlich sogar auf den ersten Platz vor.

Die Spannung im Saal blieb bis zur letzten Punktevergabe hoch – nicht die ursprünglich als Favoriten gehandelten Finnland und Australien, sondern Israel und Bulgarien lieferten sich in der Endabrechnung das finale Duell um den Sieg.

Bulgarien setzte sich dabei letzten Endes durch und holte sich damit zum ersten Mal überhaupt die ESC-Krone. Nach der finalen Verkündung brach in der Halle Applaus und Jubel aus, der Sieg wurde vom Publikum ausgelassen gefeiert.

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(emk)

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«Absolut widerwärtig»: Tierschützer rechnet nach Tod von Timmy mit Helfern ab
Peter V. Kunz ist Präsident des Schweizer Tierschutzes und hat mit Timmy gelitten. Nach dessen Tod spart er nicht mit Kritik und sagt, wie sich Einzelpersonen für Meeressäuger einsetzen können.
Herr Kunz, der Verdacht hat sich bestätigt, der tote Wal vor der dänischen Küste ist Timmy. Sind Sie erleichtert, dass die Wal-Saga endet?
Ich bin in erster Linie froh für das Tier, dessen Leiden nun ein Ende hat. Am Ende war es grösser als nötig. Wegen des grossen Hypes und der daraus resultierenden Rettungsaktion, die keine war. Timmys Geschichte ist leider das beste Beispiel dafür, dass das Gegenteil von gut, gut gemeint ist.
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