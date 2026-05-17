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ESC

Israel übernimmt die Führung – das Publikum buht

Der diesjährige ESC-Sieg geht an Bulgarien. Bei der Punkteverkündung für Israel kam es im Publikum zu Buhrufen.

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Trotz der Reaktionen konnte Israel durch ein erneut starkes Ergebnis bei den Zuschauerstimmen im Verlauf des Abends deutlich aufholen und rückte zwischenzeitlich sogar auf den ersten Platz vor.

Die Spannung im Saal blieb bis zur letzten Punktevergabe hoch – nicht die ursprünglich als Favoriten gehandelten Finnland und Australien, sondern Israel und Bulgarien lieferten sich in der Endabrechnung das finale Duell um den Sieg.

Bulgarien setzte sich dabei letzten Endes durch und holte sich damit zum ersten Mal überhaupt die ESC-Krone. Nach der finalen Verkündung brach in der Halle Applaus und Jubel aus, der Sieg wurde vom Publikum ausgelassen gefeiert.

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(emk)

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