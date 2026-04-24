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Australien zeigt, wie man einen Buckelwal rettet

Video: watson/lucas zollinger

Deutschland, aufgepasst! Australien zeigt vor, wie man einen Buckelwal rettet

24.04.2026, 13:4424.04.2026, 13:55

Australien ist kurzerhand das gelungen, was Deutschland seit Wochen nicht schafft: einen Wal zu retten. Am Freitag vor einer Woche haben mehrere Hilfsorganisationen einen Buckelwal vor der Küste von New South Wales gerettet. Er war auf einer Sandbank gestrandet.

Video: watson/lucas zollinger

Die Rettung gelang beim zweiten Versuch. Mehrere Helferinnen und Helfer zogen den Wal mithilfe spezieller Gurte von einer Sandbank. Der Wal sei trotz Strapazen in guter Verfassung, heisst es in einer Mitteilung der beteiligten Sea World Foundation. Das zehn Tonnen schwere Tier schwimmt nun wieder im offenen Meer.

In Deutschland hingegen ist es seit 24 Tagen nicht gelungen, Buckelwal Timmy zu retten – noch immer liegt er in der Ostsee vor der Insel Poel.

Die deutsche «Tagesschau» greift diese Parallele auf und veröffentlicht ein Video der Rettungsaktion in Australien. Zunächst lautet der Titel im Video lediglich «Buckelwal gerettet», kurz darauf folgt der Zusatz «in Australien». Nutzerinnen und Nutzer auf Instagram werfen der «Tagesschau» daraufhin auf humorvolle Weise Ragebait vor. «Reibt's uns halt unter die Nase», schreibt etwa der deutsche Comedian Aurel Mertz. «‹… in Australien› war bodenlos», merkt ein anderer User an. Ein weiterer kommentiert schlicht «Hope-Bait». Hope ist neben Timmy ein weiterer Name, den Menschen dem Tier gegeben haben. (hkl)

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Der Verheiratete, die Geliebte und ich
Wer schon hässig werden will und denkt, dass ich in eine Ehe reingrätsche und endlich mal erwachsen werden soll, dem sei gesagt: Diese Geschichte ist komplett anders.
Ich muss mir lange überlegen, was für ein Pseudonym wir ihm geben. Denn was jetzt kommt, ist heikel. Brisant, krass, alles.
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