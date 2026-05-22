Video: watson/nina bürge

Zum Schluss wird es nochmals spektakulär: So war Stephen Colberts letzte «The Late Show»

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Am Donnerstagabend wurde die letzte Folge der «The Late Show with Stephen Colbert» auf dem US-amerikanischen Fernsehsender CBS ausgestrahlt. Die Sendung wird nach rund elf Jahren und 1801 Folgen aus finanziellen Gründen abgesetzt.

Der Moderator Stephen Colbert sagte am Anfang der Folge, dass in dieser Dernière nichts anders sei als sonst. Dies scheint anfänglich zu stimmen. Colbert spricht über nationale Nachrichten, empfängt prominente Gäste und verkneift sich keinen Witz über seine Zukunft. Doch zum Schluss wird es nochmals spektakulär:

Video: watson/nina bürge

Wie es für Colbert weitergeht, ist unklar. Wie er in der Show scherzhaft sagt, wird er anfangen, Drogen zu nehmen. Ob der Moderator weiterhin im Rampenlicht und auf Fernsehbilderschirmen erscheinen wird, bleibt offen. (nib)