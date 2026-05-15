bedeckt
DE | FR
burger
International
Videos

ESC 2026 Wien: So reagiert Veronica Fusaro auf ihr Halbfinal-Aus

Video: watson/lucas zollinger
ESC

«Enttäuschung ist gross»: So reagiert Veronica Fusaro auf ihr ESC-Halbfinal-Aus

Obwohl sie für ihren Auftritt am ESC viel Lob erhält, blieb Veronica Fusaro in Wien im Halbfinal hängen. Nun hat sie sich zum vorzeitigen Aus geäussert.
15.05.2026, 04:3315.05.2026, 09:26

Zum ersten Mal seit 2018 muss die Schweiz am ESC die Segel bereits wieder im Halbfinal streichen. Dies, obwohl Veronica Fusaro mit ihrem Titel «Alice» eine durchaus starke Performance ablieferte, dessen waren sich sowohl das watson-Ticker-Quartett als auch unsere Userinnen und User grossmehrheitlich einig.

Doch ebenso Einigkeit herrschte bezüglich der ESC-Tauglichkeit von Fusaros Rock-Nummer: Mit «Alice» und dem ernsten Inhalt des Stücks waren die Herzen des Eurovision-Publikums kaum zu gewinnen.

Der watson-Kommentar zum ESC-Out:

Kommentar
Die falsche Bühne für einen starken Song

Fusaro trägt das vorzeitige Aus mit Fassung, auch wenn sie in einer ersten Stellungnahme nach der Show sagte:

«Die Enttäuschung ist in diesem Moment erst einmal gross.»
Video: watson/lucas zollinger

Sie freue sich aber, dass viele Leute sie und ihre Musik entdeckt hätten. Und sie sei dankbar, dass sie dem europäischen Publikum die Geschichte von «Alice» erzählen habe dürfen, lässt sie sich in einer Mitteilung der Schweizer Delegation zitieren. Fusaros Song handelt von einer jungen Frau, deren Grenzen überschritten wurden, sie möchte damit Opfern von insbesondere psychischer Gewalt eine Stimme geben.

Die 29-jährige Thunerin mit italienischen Wurzeln wurde in der Schweiz 2014 als Teilnehmerin der Castingshow «The Voice of Switzerland» bekannt. Allzu lange mit dem frühzeitigen Scheitern beim ESC will sie sich nicht aufhalten. Fusaro tritt im Herbst mit ihrem aktuellen Album eine Europa-Tournee an, worauf sie sich bereits freut: «Mein Traum lebt weiter und ich freue mich auf die vielen Shows, die ich im Herbst in Europa spielen darf!»

epa12958325 Veronica Fusaro of Switzerland performs the song &#039;Alice&#039; during the second semi-final of the 70th Eurovision Song Contest (ESC) in Vienna, Austria, 14 May 2026. The grand final o ...
Veronica Fusaros Song kam beim ESC-Publikum nicht gut genug an.Bild: keystone
Mehr ESC:

(con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
60 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
dax80
15.05.2026 05:48registriert August 2019
Das war schon seit Bekanntwerden des Songs so gut wie sicher, dass das nicht fürs Finale reicht. Der Song ist schlicht und ergreifend nicht ESC-tauglich.
10210
Melden
Zum Kommentar
avatar
Purple Raina
15.05.2026 06:10registriert Dezember 2025
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet könnte man argumentieren, dass es für ihre Karriere besser ist, mit einem guten, aber unpassenden Lied nicht weiterzukommen. Sie konnte sich dennoch international präsentieren und ist aufgefallen. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell gerade deswegen zu interessanten Kontakten kommen könnte.
5612
Melden
Zum Kommentar
avatar
Bravo
15.05.2026 05:42registriert Juli 2018
Interessant wäre wer entschieden hat, dass dieser Song an den ESC soll. Kompletter Fehlentscheid. Veronica Fusaro hat nicht viel falsch gemacht, der Song ist wie er ist. Jeder Song von Linda Elys würde im Final landen…
517
Melden
Zum Kommentar
60
Glibber-Invasion: Tausende Quallen im Hafen von Triest
Im Hafen der italienischen Stadt Triest treiben Abertausende von Quallen. Die Ansammlung der Tiere könnte mit dem Klimawandel zusammenhängen.
Gut, der Hafen von Triest ist auch zu quallenfreien Zeiten kein Badeort. Aktuell dürfte es aber noch weniger verlockend sein als sonst, sich dort abzukühlen. Denn die Schiffe und Boote teilen sich das Wasser mit einem riesigen Quallenteppich. Dieses saisonale, massenhafte Auftreten der Tiere hat einen Namen: die Quallenblüte. Wie das Spektakel aussieht, siehst du im Video.
Zur Story