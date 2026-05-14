Natürlich ausser Konkurrenz. Auch wenn der Einstieg von Roslias «Berhain» geklaut ist. Und auch das Kleid!!!
Liveticker
Nur noch drei Acts, dann singt Veronica Fusaro für die Schweiz
Willkommen an unserem Herdfeuer der kollektiven Ausgelassenheit! Kommt rein in unseren Liveticker, fühlt euch daheim! Mit Australien und Dänemark gehen heute zwei weitere topgesetzte Länder ins Rennen. Aber die wichtigste Frage ist: Kommen «wir» weiter?
Schicke uns deinen Input
Et maintenant la France! J'aime la France!
von Simone M.
@ Moderator Michael
von Michelle Claus
Warum diese fedrige Deutschlandflagge? WAS IST LOS MIT EUREN OUTFITS GOPF
von Michael Kern
Finally some costume drama!
21:29 Uhr:
von Kommentar*innen
🇨🇿 dieser Beitrag wird für heute bei den Wettbüros auf Platz 6 gehandelt. Veronica auf Platz 12.
Whaaat?
Whaaat?
21:28 Uhr:
von Die olle Olga
Tschechien... ich find's zum Davonschlafen!
21:28 Uhr:
von Skunki
Tschechien klingt wie das Intro einer düsteren fantasy Netflix-Serie.
21:28 Uhr:
von Tapatio
Darf man eigentlich auch trinken wenn ein Schlaflied kommt?
von Michael Kern
Es muss auch mal ein ruhiger Song kommen, damit ich Zeit habe den Mädels Champagner nachzuschenken. Prost allen die mitlesen!
21:27 Uhr:
von evalina
Ganz schön schwierig zu singen, der tschechische Song
Huch, Daniel Zizka
von Simone M.
sieht aus wie der neu entdeckte Zwilling von Gjon's Tears!
21:27 Uhr:
von Tejas_
Tschechien hat was... Zwar sehr ruhig, aber hat was
Es gibt einfach Wörter, die sind unpraktisch zu singen
von Nadine Sommerhalder
«Crossroads» gehört dazu.
21:27 Uhr:
von Baker
Mein Hund heult mit
Tschechien 🇨🇿
von Michelle Claus
Die Spiegel-Inszenierung finde ich sehr mächtig (und wahrscheinlich auch videotechnisch anspruchsvoll). Aber musikalisch macht die Ballade über «Natur», wie Sven verlauten lässt, nichts mit mir 🤷♀️
21:26 Uhr:
von Manu (1) (2)
Nochmal barfuss. Hat jemand eine Statistik dazu?
Noch mehr Barfüsse!!
von Nadine Sommerhalder
Ich frag mich immer, warum man Barfuss auf der Bühne sein möchte?
21:26 Uhr:
von Mooncat
Der Song von Luxemburg hat was - aber die Stimme … Irgendwas geht mir da gegen den Strich. Aber darf gerne weiter.
21:25
«Wer bin ich? Wo geh ich hin?» Da kommen wir doch noch zu den ganz grossen Fragen der Philosophie heute Abend. Mal schauen..
21:25 Uhr:
von Kommentar*innen
Uiii, ein paar sehr schiefe Töne bei 🇱🇺
21:25 Uhr:
von zaepfli
Zum Glück gibt es einen Mute-Button :-) #luxemburg
21:25 Uhr:
von ManuJot
Naja, so viele Menschen gibt’s in Luxemburg ja nicht
21:25 Uhr:
von Maisie
Grosses JÖH für Luxenburg von mir
User-Input von klugwarsnichtabergeil
von klugwarsnichtabergeil
mother nature, she knows... dass das zero points gibt
von Michael Kern
Fast so süss wie ein Luxemburgeli, dafür mit Geige.
21:23 Uhr:
von Prinz Ipiell
Gibts in Luxemburg wirklich niemand der singen kann?
21:23 Uhr:
von AdeBaumann
Was singt die, über ihre Möbel? My furniture?
21:23 Uhr:
von rosen nell
Kermit?
21:23 Uhr:
von Manu (1) (2)
Ich fühle mich beobachtet
User-Input von evalina
von evalina
Luxemburg ist mega härzig
Luxemburg 🇱🇺
von Michelle Claus
Eva Marija scheint die Zwillingsschwester der luxemburgischen ESC-Teilnehmerin 2025 Laura Thorn zu sein. Ich muss meine Augen reiben – haben die nicht einfach wieder dieselbe Künstlerin hingeschickt?
Leute, noch Luxemburg, Tschechien, Frankreich, Armenien
von Simone M.
UND DANN WIR! Die Aufregung rast nach oben, die Erwartungen auch!
Luxemburg
von Nadine Sommerhalder
Es folgt der obligate Barfuss-Song.
21:20 Uhr:
von Einhornmami
Jemand ruft bitte die Exorzistenfrauen schnell wieder an.. die haben dieses Jahr sehr viel zu tun
21:20 Uhr:
von Maisie
Hoppla, wusste nicht, dass Xena, die Kriegerprinzessin (😍) Oper kann...
21:20 Uhr:
von Amarillena
Das Phantom der Oper neu interpretiert
21:19 Uhr:
von Manu (1) (2)
Rumänien: Wir haben Evanescence zu Hause.
Okay, wenn inhaltlich heute Abend EIN Song im krassesten Gegensatz zum Missbrauchs-Drama «Alice»
von Simone M.
steht, dann ist das logischerweise «Choke Me» bzw. «Würg mi!» aus Rumänien.
21:19 Uhr:
von Baker
Ein Radiosender, bei dem den ganzen Tag ESC-Songs laufen würden, wäre kaum auszuhalten.
12 Points für Rumänien!
von Nadine Sommerhalder
TSCH TSCH TSCH TSCHOKE ME
21:18 Uhr:
von fabenus
Lustigi LED Bändeli
21:18 Uhr:
von zaepfli
Ist das Lady Gaga im weissen Bettanzug? Klingt irgendwie ähnlich??
21:18 Uhr:
von evalina
Die Band ist sehr lustig
21:18 Uhr:
von Echezeaux
bitz evanescence mässig… naja
21:18 Uhr:
von Maisie
Hoffentlich hat Rumänien die Seile nicht bei Veronica abmontiert 😨
Rumänien 🇷🇴
von Michelle Claus
Ich weiss nicht, warum ich da an die Madame Gaga denke. Vielleicht der weisse Nonnen-Mantel? Aber Oper-Genre-Mix am #ESC2026? Ist das nicht ein wenig Schnee von gestern?
von Michael Kern
Rumänien hat das Problem gelöst, dass Springseilen in der Nacht irgendwie mühsam ist.
21:16 Uhr:
von Amarillena
Was haben heute alle mit den Augen? Die Bulgarin reisst sie wie wild auf, bei Azerbaijan bluten sie… uff
21:16 Uhr:
von Tejas_
Bis auf die aufgemahlten Tränen 0 Drama - just (to) go...
21:16 Uhr:
von Amarillena
Was haben heute alle mit den Augen? Die Bulgarin reisst sie wie wild auf, bei Azerbaijan bluten sie… uff
21:15 Uhr:
von Maisie
Bulgarien 🤔 Irgendwie Bollywood auf LSD...
21:15 Uhr:
von rosen nell
Der weisse Riese!
von Michael Kern
Mad Mikkelsen wird eifersüchtig, bei diesen blutigen Tränen..
21:15 Uhr:
von AdeBaumann
War da nicht mal ein Bond-Vilain mit blutenden Augen?
21:14 Uhr:
von Tabskoli
Der nächste Bond-Soundtrack aus Aserbaidschan?
21:14 Uhr:
von evalina
Aserbaidschan hat aber schampar Heupfnüsel, mit blutenden Augen
Aserbaidschan mit einem klassischen Schlussmachsong
von Simone M.
«Gang wäg» singt Jiva, «ich will di nümm. Ich lösch di vo minere Seel.» Und so weiter. Alles klar.
21:14 Uhr:
von Kommentar*innen
Sven auf srf 2 sagt, der Song heisse „tschösst gou“
21:13 Uhr:
von evalina
Bulgarien= las La bambele auf Steroiden
Aserbaidschan 🇦🇿
von Michelle Claus
Ein Möchtegern-James-Bond-Titelsong. Wann singt eigentlich endlich Adele am ESC?
User-Input von robo
von robo
Kommt schon. Bulgarien war jetzt wirklich geil!
von Michael Kern
Boah, ich will nicht wissen, wer diese weissen Tücher gebügelt hat. Muss lange gedauert haben.
Just Go
von Nadine Sommerhalder
Self fulfilling prophecy?
von Michael Kern
Bulgarien, das ist die Energie die wir heute Abend brauchen!
Bunga Bungara!
Bunga Bungara!
21:12 Uhr:
von Kommentar*innen
Die Bulgarin hatte ich gar nicht auf dem
Schirm. Wow - s‘fägt rüdig.
Schirm. Wow - s‘fägt rüdig.
21:11 Uhr:
von BigMic
Bin ab sofort Bulgarien Fan! Bangala
Es gibt so Musik,
von Simone M.
die hört man wüki nur am ESC. Bulgarien ist ein Spitzenbeispiel dafür. Aber good fun.
21:11 Uhr:
von RomRom
Der Bangarabanger xD
21:11 Uhr:
von Tejas_
Bulgarien: Schützeltrauma!?
User-Input von Skunki
von Skunki
Oh, ich dachte heute kommt ESC am TV. Stattdessen läuft ein Live-Stream aus dem hofnahen Hühnerstall. 🤔
21:10 Uhr:
von Puffin (wo ist mein emoji)
Bollywood in Bulgarien 🤔
21:10 Uhr:
von zaepfli
Bulgarien fix weiter - ESC in einem Song
von Michael Kern
Reise nach Jerusalem auf Steroiden!
21:10 Uhr:
von zaepfli
@Michael Kern: Mit diesen Lippen geht sie auch ohne Schwimmweste nicht unter!
21:09 Uhr:
von Gröipschi
Meine Kinder fanden es witzig 😅
Bulgarien 🇧🇬
von Michelle Claus
Okay, okay, okay!!!! Was für ein Startschuss. Unsere Köpfe wippen mit den Performer:innen mit. DARA ist schon ziemlich cool.
Bulgarien, lieben wir!!
von Nadine Sommerhalder
BANGARANGA!!
BANGARANGA!!
Grossartiger Show-Auftakt. Mehr ESC geht nicht.
BANGARANGA!!
Grossartiger Show-Auftakt. Mehr ESC geht nicht.
Es gibt Hoffnung
von Nadine Sommerhalder
Das Modi-Duo scheint ein bisschen lockerer daherzukommen als noch am Dienstag?
21:07 Uhr:
von Tabskoli
Naja, Schiffbruch passt irgendwie zur diesjährigen Ausgabe bisher...
von Michael Kern
Michael Ostrowski sieht aus wie Graf Dracula auf Wish bestellt. Ich wünsche mir sein Fasnachtskostüm vom Dienstag zurück!
21:06 Uhr:
von AdeBaumann
Beginnt schon mit Abschaltreflex…
21:06 Uhr:
von Kommentar*innen
0 Points für die Dramaturgie dieses Opening.
21:06 Uhr:
von klugwarsnichtabergeil
Hier spricht Captain Niveau: Wir sinken!
21:06 Uhr:
von fabenus
Fands ein bisschen witzig
21:06 Uhr:
von Xriss
Uff. Was für ein Start.. 😳
von Michael Kern
Victoria Swarovski trägt eine Schwimmweste. Ob sie sich davor fürchtet, heute wieder unterzugehen?
21:05 Uhr:
von Amarillena
Das war selbstironisch - SUPER!
Uiuiui
von Simone M.
Das österreichische Moderations-Team Ostrowski & Swarovski mit einer lustig gemeinten «Wasted Love»-Persiflage gleich zu Beginn wieder maximal cringe.
Zuerst ein bisschen schwelgen in Erinnerungen
von Nadine Sommerhalder
Das «lustige» Moderations-Duo bietet eine Parodie von JJ's Siegersong «Wasted Love». Autsch.
von Michael Kern
Nur 2 Tage sind vergangen seit dem 1. Halbfinale, aber Michael Ostrowski sieht 10 Jahre älter aus!
von Michelle Claus
Am meisten gespannt bin ich ja fast darauf, mit welchen altmodischen Outfits die Hosts uns heute beglücken 👀
ES GEHT LOS!!
von Nadine Sommerhalder
20:58 Uhr:
von zaepfli
Freue mich am meisten auf Australien - I am ready to question my sexuality
Gleich gehts los!!
von Michael Kern
Auch falls die Songs «eher auf der unspektakulären Seite» sein sollten. Für die Augen ist heute definitiv etwas dabei! Und das Auge hört ja bekanntlich mit, oder so. Go Switzerland!!
t -10!
von Nadine Sommerhalder
Tickern ist krasser Sport, das hab ich am Dienstag gemerkt. Darum gibt es heute Kraftfutter und Traubensaft! So gesund wurde selten getickert. WIR SIND BEREEEIT und hyped!
To all you lovely people!
von Simone M.
Worauf freut ihr euch heute eigentlich am meisten? Also abgesehen vom patriotischen Plural im Stil von: Kommen WIR etwa ins Finale? Uuuund: eine warme Willkommensumarmung an alle!
Herrrrrrrzlich willkommen zum zweiten Halbfinale
von Michelle Claus
Wie schön, dass wir heute hier versammelt sind. Generell sind die Songs für mich dieses Jahr … eher auf der unspektakulären Seite und das zweite Halbfinale bringt mein Herz nicht zum Glühen. Am ehesten schwärme ich heute Abend für die zypriotische Party oder den Clown aus dem Vereinigten Königreich 🇨🇾🇬🇧 Es geht los in EINS, ZWEI, DR– ääääh, ich meine, drei, zwei, eins!
Auch wenn Oliver Baroni heute Abend gerade ...
von Simone M.
... irgendwo in England selbst auf der Bühne steht, legen wir euch dennoch das von ihm erfundene Trinkspiel ans Herz;-) Geige, Frankreich und Feuer wird es schon mal geben.