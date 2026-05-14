Wie schön, dass wir heute hier versammelt sind. Generell sind die Songs für mich dieses Jahr … eher auf der unspektakulären Seite und das zweite Halbfinale bringt mein Herz nicht zum Glühen. Am ehesten schwärme ich heute Abend für die zypriotische Party oder den Clown aus dem Vereinigten Königreich 🇨🇾🇬🇧 Es geht los in EINS, ZWEI, DR– ääääh, ich meine, drei, zwei, eins!