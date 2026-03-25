Das Kraftwerk Auvere in Estland. screenshot google maps

Drohne aus russischem Luftraum trifft Kraftwerk in Estland – weitere Drohne in Lettland

In Estland und Lettland sind aus Russland in den Luftraum eingeflogene Drohnen abgestürzt.

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Eine Drohne ist nach Angaben des estnischen Inlandsgeheimdienstes in den Schornstein eines Kraftwerks in dem Nato-Mitgliedstaat eingeschlagen.

Die Drohne sei aus dem russischen Luftraum gekommen und habe um 3.43 Uhr das Kraftwerk Auvere im Kreis Ida-Virumaa getroffen. Das estnische Stromnetz wurde laut dem estnischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk (ERR) nicht beschädigt. Verletzt worden sei niemand.

«Nach aktuellem Kenntnisstand war die Drohne nicht auf Estland gerichtet. Erste Massnahmen werden derzeit eingeleitet, die Ermittlungen werden die genaueren Umstände klären», sagte Generalstaatsanwältin Astrid Asi laut ERR in einer Pressemitteilung. Die Regierung berief wegen des Vorfalls eine Sondersitzung des Kabinetts ein.

«Dies sind die Folgen des umfassenden Angriffskrieges Russlands. Wir können davon ausgehen, dass wir weitere derartige Vorfälle erleben werden», sagte Margo Palloson, Generaldirektor der estnischen Sicherheitspolizei, gegenüber ERR.

Weitere Drohne stürzt in Lettland ab

Auch in Lettland ist nach Angaben der Streitkräfte des Nato-Staats eine Drohne abgestürzt. Auch hier sei das unbemannte Fluggerät aus dem benachbarten Russland gekommen. Das berichtet der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Lettland (LSM). Die Drohne sei gegen 2.30 Uhr im Dorf Dobrocina in der Region Kraslava von selbst explodiert – ohne dass eine alarmierte Einheit der Luftwaffe eingegriffen hätte.

Zuvor sei gegen 0.50 Uhr (Ortszeit) bereits ein Objekt von belarussischer Seite in den lettischen Luftraum eingedrungen, habe eine leichte Kurve geflogen und sei in den russischen Luftraum weitergeflogen.

Der stellvertretende Chef des Generalstabs der lettischen Streitkräfte, Egils Lescinskis, geht auch hier nicht von einer beabsichtigten Aktion von Russland aus. Im lettischen Fernsehen sagt er:

«Das Flugzeug ist höchstwahrscheinlich vom Kurs abgekommen oder wurde bei dem Versuch, technisch wichtige Objekte zu schützen, von elektromagnetischer Kriegsführung betroffen.»

Keine Gefahr für öffentliche Sicherheit

Militär und Einsatzkräfte seien an den Absturzstellen in Estland und Lettland vor Ort, um Trümmerteile einzusammeln und zu untersuchen. Für die Bevölkerung und öffentliche Sicherheit bestehe keine Gefahr, hiess es in den Mitteilungen. Ob es sich um russische oder ukrainische Drohnen handelte, sei noch unklar und werde ermittelt.

Wiederholte Drohnen-Vorfälle

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. In dem wechselseitigen Drohnenkrieg sind die mit elektronischen Mitteln abgewehrten Fluggeräte auch eine Gefahr für die Nachbarländer. Wiederholt sind Drohnen über Belarus in den Luftraum von Polen und der baltischen Staaten geraten, die zu engsten Partnern und Unterstützern der Ukraine zählen. Zuletzt war in der Nacht zu Montag eine fehlgeleitete ukrainische Drohne in Litauen abgestützt. Ähnliche Fälle gab es in Rumänien und Moldau. (hkl, mit Materia der sda/dpa)

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