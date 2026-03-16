bedeckt
DE | FR
burger
International
NATO

«Volkrepublik Narva» - Russische Online-Propaganda in Estland

epa04635013 An Estonian Army&#039;s press officer distributes Estonian and Narva city flags during a military parade on the occasion of Estonia&#039;s Independence Day, in Narva, Estonia on 24 Februar ...
Ein estnischer General verteilt Flaggen mit dem Wappen der Stadt Narva und der estnischen Fahne.Bild: EPA/EPA

Social-Media-Gruppen rufen «autonome Volksrepublik» in Estland aus

Eine estnische Online-Plattform berichtet über die Gründung mehrerer Gruppen auf Telegram, Tiktok und VKontakte, welche die Ausrufung der «Volksrepublik Narva» an der Estnisch-russischen Grenze fordern. Estlands Premierminister spricht von einer Desinformationskampagne Russlands.
16.03.2026, 18:0416.03.2026, 18:04

Die estnische Online-Plattform Propastop, welche der estnischen Freiwilligenverteidigungsorganisation «Kaitseliit» in Estland nahe steht, warnt in einem kürzlich erschienen Artikel vor jüngsten Entwicklungen in den sozialen Medien. Demnach häufen sich Gründungen neuer Social-Media-Gruppen auf Telegram, Tiktok und VKontakte, welche in der Estnischen Stadt Narva an der Grenze zu Russland eine unabhängige Volksrepublik ausrufen wollen.

Narva – Zentrum der russischsprachigen Minderheit in Estland

Dabei ist die Stadt Narva kaum zufällig Ziel dieser, gemäss dem estnischen Premierminister Kristen Michal, gezielten Desinformationskampagne. Die drittgrösste Stadt Estlands liegt direkt an der russischen Grenze und gilt als Hauptstadt der russischsprachigen Minderheit im Land. Rund 95 Prozent der Bevölkerung spricht vorrangig russisch, die familiären und kulturellen Verbindungen in das Nachbarland prägen auch 35 Jahre nach Ende der sowjetischen Besatzung Estlands das Leben der rund 54'000 Einwohnerinnen und Einwohner Narvas.

«Russisches Land - von Narva bis Püssi»

Dass es den Online-Gruppen nicht um die russisch-estnische Kulturpflege geht, zeigen deren Inhalte. In Beiträgen und Memes wird die autonome Volksrepublik Narva ausgerufen, mit eigener Hymne, Flagge und militärischen Erkennungszeichen. Eine Grafik zeigt zwei bewaffnete Männer vor den Grundrissen der selbstproklamierten Volksrepublik, darunter der Satz: «Russisches Land erstreckt sich von Narva bis Püssi», einer weiteren estnischen Stadt westlich von Narva.

Die Gruppen rufen dazu auf, die «autonome Volksrepublik Narva» zu verteidigen.
Die Gruppen rufen dazu auf, die «autonome Volksrepublik Narva» zu verteidigen. bild: Screenshot Telegram

Parallelen zur Ukraine

Obschon die Online-Kanäle aktuell nur über eine geringe Anzahl von Followern verfügen, lässt deren Auftreten die estnischen Sicherheitsbehörden aufhorchen. So sieht die Plattform Propastop Parallelen zu der Ausrufung der Volksrepubliken Donezk und Luhansk in der Ukraine 2014. Die Gruppen würden im Wesentlichen darauf hinarbeiten, die Abspaltung von estnischem Territorium zu normalisieren, schreibt Propastop weiter. Marta Tuule von der estnischen Sicherheitspolizei spricht gegenüber dem baltischen Newsportal Delfi von einer «einfachen und kostengünstigen Methode, die Gesellschaft zu spalten und einzuschüchtern». (jul)

Mehr zum Baltikum:

Estland verhängt Einreiseverbote für russische Kriegsteilnehmer
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern
1 / 54
4 Jahre Ukraine-Krieg in 52 Bildern

Von ihrem Nachbarn überfallen, kämpft die Ukraine ums Überleben. In dieser Bildstrecke schauen wir auf die Ereignisse seit der Invasion Russlands zurück ...
quelle: keystone / bo amstrup
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Putin, Nato und der Zankapfel: Der Ukraine-Konflikt einfach erklärt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
7 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
future--?
16.03.2026 18:08registriert November 2023
Die Parallelen zu den Ereignissen in der Ostukraine 2014 sind unübersehbar und sollten uns alle wachrütteln – das Playbook der hybriden Kriegsführung wird hier ganz offensichtlich erneut angewendet. Estland tut gut daran, solche Kampagnen frühzeitig zu benennen und öffentlich zu machen, auch wenn die Follower-Zahlen noch klein sind, denn genau das war 2014 der fatale Fehler. Als NATO-Mitglied steht Estland glücklicherweise nicht allein da, aber die Wachsamkeit der Bevölkerung und der Behörden bleibt das wichtigste Mittel gegen diese Art von schleichender Destabilisierung.
362
Melden
Zum Kommentar
avatar
insert_brain_here
16.03.2026 18:41registriert Oktober 2019
Da werden wohl bald bewaffnete grüne Männchen auftauchen, das Drehbuch kennen wir ja. Putin denkt wohl wenn sich Trump in einen Krieg mit dem Iran verfranst und der Ölexport wieder läuft kann er unbehelligt die nächste Phase auf dem Weg zu Grossrussland zünden. Leider könnte er damit Recht haben.
201
Melden
Zum Kommentar
7
Deutscher Tourist verklagt US-Restaurant, weil er seine Tacos zu scharf fand
Ein Mann aus Schwaben freut sich auf Tacos in einem New Yorker Restaurant – und verklagt den Laden. Der Richter kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen.
Ein deutscher Tourist hat vor einem US-Gericht ein Taco-Restaurant auf Schmerzensgeld verklagt – und verloren. Die Klage des Mannes wurde abgewiesen, wie ein von der US-Justiz veröffentlichtes Dokument zeigt, über das mehrere Medien berichteten. Das Urteil fiel demnach bereits am 15. Februar.
Zur Story