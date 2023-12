Umstürzender Tannenbaum tötet Frau auf belgischem Weihnachtsmarkt

Ob der riesige, festlich geschmückte Weihnachtsbaum schlecht gesichert war, blieb zunächst unklar. Die Unglücksstelle auf dem Weihnachtsmarkt in der Stadt Oudenaarde wurde nach dem Unfall abgesperrt und untersucht. Der Sender VRT berichtete unter Berufung auf einen Augenzeugen, dass sofort nach dem Unglück etwa 20 Menschen den Baum angehoben und zwei der Opfer befreit hätten. Die dritte Person sei dann von Rettungskräften geborgen worden. (sda/dpa)

Der Baum stürzte auf drei Personen, von denen eine wenig später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb.

Auf einem Weihnachtsmarkt in Belgien ist eine Frau von einem etwa 20 Meter hohen Tannenbaum erschlagen worden. Das Nadelholz habe am Donnerstagabend einer starken Windböe nicht standgehalten, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga.

