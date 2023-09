Das Ausmass der Jahrhundertflut in Hongkong in Bildern und Videos

In Hongkong steht das Leben still. Denn in der Nacht auf Freitag schüttete es in der Metropole stärker als je zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1884. Das sind die eindrücklichen Bilder und Videos.

In Teile der Stadt wurden innerhalb einer Stunde 158,1 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Die Strassen wurden zu reissenden Flüssen:

Ganze Strassenzüge sind überschwemmt:

Das Wasser ist in Tiefgaragen, U-Bahn-Stationen, Keller und Häuser eingedrungen:

Hongkong, 8. September 2023. Bild: keystone

Eine Tiefgarage ist geflutet mit Wasser, 8. September 2023. Bild: www.imago-images.de

Vielerorts gibt es Stromausfälle und Wasserleitungen sind aufgrund der schieren Wassermenge geborsten. Darum müssen Anwohnerinnen und Anwohner Wasser teilweise in Kesseln in ihre Wohnungen schleppen.

Diese Anwohner stehen an, um sauberes Wasser zu erhalten, 8. September 2023. Bild: keystone

Dort, wo das Wasser bereits ablaufen konnte, erschweren Schlamm und Müll die Durchfahrt für Rettungsdienste.

Hong Kong, 8. September 2023. Bild: www.imago-images.de

Erst am Wochenende hatte der Taifun «Saola» die Region mit heftigen Regenfällen und Sturmböen heimgesucht. (yam)