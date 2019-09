International

Wissen

Nach Interview-Eklat im ZDF: Höcke oder Hitler – wer hat's gesagt?



Bild: EPA

Nach Interview-Eklat im ZDF: Höcke oder Hitler – wer hat's gesagt?

Björn Höcke ist AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Thüringen. Er gilt als Wortführer der AfDler, die immer wieder die Grenzen des Sagbaren verschieben. Und genau über seine Wortwahl wollte das ZDF mit dem 47-Jährigen sprechen. Es endete mit einem Eklat.

Höcke wird zu Beginn des Interviews mit Aussagen seiner Parteikollegen konfrontiert, die seine Zitate nicht von denen Adolf Hitlers unterscheiden können – oder wollen.

Nach rund zehn Minuten interveniert Höckes Pressesprecher:

«Ich würde sagen, das sollten wir einfach nochmal wiederholen. Das geht so nicht. […] Sie haben jetzt Herrn Höcke mit Fragen konfrontiert, die ihn stark emotionalisiert haben, und diese Emotionen möchte … glaube ich, sollte man so nicht im Fernsehen bringen. Man sollte es nochmal von vorne machen. Er weiss dann ungefähr, zu welchen Fragen er sich äussern muss. Und dann kann er in Ruhe …»

Eine Wiederholung lehnte der ZDF-Redaktor ab:

«Aber Herr Lachmann [Höckes Sprecher], Sie wissen doch, das machen wir nie. […] Ich habe noch nie ein Interview fürs Fernsehen wiederholt, weil irgendwann es hiess, es läuft nicht entsprechend, wie wir uns das vorstellen.»

Dieser Ausschnitt zeigt die Diskussionen zwischen dem ZDF-Redaktor, dem AfD-Politiker und dessen Sprecher: Das ist die AFD



Wenn Nazis wie Bernd #Höcke interviewt werden und man nicht zufrieden damit ist, dann wird halt gedroht und herumgezickt. Die Nazis der Neuzeit.



Genauso wie bei #Gauland der keine kritischen Fragen von Zuschauern beantworten möchte. Die ach so bürgerliche #AFD. pic.twitter.com/GzmfS7Teqz — Michael Mayr (@Nightmare_Keks) September 15, 2019

Einige Minuten später endet die Diskussion so:

Höcke: Passen Sie auf. Wir beenden das Interview, nur, dann ist klar … Wir wissen nicht, was kommt … Dann ist klar, dass es mit mir kein Interview mehr für Sie geben wird.

ZDF: Ist das eine Drohung?

Höcke: Nein. Das ist nur eine Aussage, weil ich auch nur ein Mensch bin. Ich bin auch nur ein Mensch, verstehen Sie?

ZDF: Und was könnte kommen? Wenn Sie sagen, wir wissen nicht, was kommt.

Höcke: Vielleicht werde ich auch mal eine interessante persönliche, politische Person in diesem Lande. Könnte doch sein.

ZDF: Gut, Herr Höcke.

Höcke: Dann machen wir das so. Alles klar. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg in Ihrer Karriere. Tschüss.

AfD-Sprecher (aus dem Off): Das Interview wird nicht verwendet. Oder?

ZDF: Natürlich wird das Interview verwendet.

Und jetzt du: Erkennst du den Autor? Spiel das Quiz!

Quiz 1. «Ein paar Korrekturen und Reförmchen werden nicht ausreichen, aber die deutsche Unbedingtheit wird der Garant dafür sein, dass wir die Sache gründlich und grundsätzlich anpacken werden.» keystone keystone 2. «Wenn einmal die Wendezeit gekommen ist, dann machen wir Deutschen keine halben Sachen, dann werden die Schutthalden der Moderne beseitigt.» keystone keystone 3. «Man vergesse niemals, dass alles wirklich Grosse auf dieser Welt nicht erkämpft wurde von Koalitionen, sondern dass es stets der Erfolg eines einzelnen Siegers war.» keystone keystone 4. «Die Sehnsucht der Deutschen nach einer geschichtlichen Figur, welche einst die Wunden im Volk wieder heilt, die Zerrissenheit überwindet und die Dinge in Ordnung bringt, ist tief in unserer Seele verankert.» keystone keystone 5. «Unsere geistigen Schichten sind besonders in Deutschland so in sich abgeschlossen und verkalkt, dass ihnen die lebendige Verbindung nach unten fehlt. […] Sie sind zu lange schon aus diesem Zusammenhang herausgerissen, als dass sie noch das nötige psychologische Verständnis für das Volk besitzen könnten. Sie sind volksfremd geworden.» keystone keystone 6. «Denn niemals sind wir [die Deutschen, A. d. Redaktion] in unserer Geschichte durch die Kraft unserer Gegner besiegt worden, sondern immer nur durch unsere eigenen Laster und durch die Feinde in unserem eigenen Lager.» keystone keystone 7. «Es braucht eine starke Persönlichkeit und eine feste Hand an langer Leine, um die zentrifugalen Kräfte zu bändigen und zu einer politischen Stosskraft zu bündeln.» keystone keystone 8. «Wer für sein Volk wirklich Wertvolles schafft, bekundet damit eine ebenso wertvolle Gesinnung, während ein anderer, der bloss Gesinnung heuchelt, ohne in Wirklichkeit seinem Volke nützliche Dienste zu verrichten, ein Schädling jeder wirklichen Gesinnung ist.» keystone keystone 9. «Die Weissen und die Schwarzen setzten sich vor ihrer Amerikanisierung aus mehreren hochdifferenzierten Völkern mit eigenen Identitäten zusammen. Jetzt sind sie in einer Masse aufgegangen. Diesen Abstieg sollten wir Europäer vermeiden und die Völker bewahren.» keystone keystone 10. «Tatsächlich bleibt mir gegenwärtig oft nur das Schwelgen in Erinnerungen, wenn ich spätabends zu Hause vor dem Kaminfeuer sitze.» keystone keystone

(mlu)

Abonniere unseren Newsletter