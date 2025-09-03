wechselnd bewölkt16°
Vulkan Kilauea auf Hawaii bricht aus: Lava und Wirbelwind

Video: youtube/usgs

Lava und Wirbelwinde: Vulkan bricht auf Hawaii aus

03.09.2025, 09:5303.09.2025, 09:53
Der Vulkan Kilauea auf Hawaii spuckt erneut Lavafontänen. Die Eruption begann nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS am Dienstagmorgen (Ortszeit).

Lavafontänen seien bis zu 100 Meter in die Luft geschossen, hiess es. Auf der Plattform X veröffentlichte die Erdbebenwarte ein Video des Ausbruchs, auf dem zu sehen war, wie ein Wirbelwind am Rand der Lavafontäne kreiste. Dieses Phänomen trete gelegentlich bei Ausbrüchen auf und entstehe durch das Zusammentreffen von heisser und kalter Luft, hiess es.

This image made from a video provided by the U.S. Geological Survey shows the erupting Halema?uma?u crater from the rim of the Kilauea caldera on Tuesday, Sept. 2, 2025. (U.S. Geological Survey via AP ...
Die Lavafontänen schossen bis zu 100 Meter hoch.Bild: keystone

Es handelt sich den Angaben zufolge um die 32. eruptive Episode, seit der Kilauea im vergangenen Dezember wieder auszubrechen begann. Seitdem ereigne sich etwa eine Episode pro Woche. Die Ausbrüche dauerten zwischen ein paar Stunden und mehr als einer Woche, hiess es. Die Eruption spiele sich in einem geschlossenen Bereich des Vulkan-Nationalparks ab. Die austretenden vulkanischen Gase könnten aber weitreichende Auswirkungen haben, warnte die Erdbebenwarte.

Der 1247 Meter hohe Kilauea ist einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er liegt auf der grössten Insel der Hawaii-Inselkette, die selbst den Namen «Hawaii» trägt und auch «Big Island» genannt wird. Das Pazifik-Archipel ist ein US-Bundesstaat rund 3700 Kilometer südwestlich der US-Westküste. Die Hauptstadt Honolulu liegt auf der Insel Oahu nordwestlich von «Big Island». (sda/dpa)

Die grössten Vulkanausbrüche der letzten 20 Jahren.
1 / 14
Die grössten Vulkanausbrüche der letzten 20 Jahren.
Vulkan: Hunga-TongaStandort: TongaLetzter Ausbruch: 14. Januar 2022
quelle: youtube
Vulkanausbruch und 15 Kilometer hohe Aschewolke in Indonesien führen zu Flugausfällen auf Bali
Video: watson
