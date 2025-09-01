anhaltender Regen16°
DE | FR
burger
International
Natur

Unweit von Supervulkan: Erdbeben mit Stärke 4,0 erschüttert Neapel

In this photo taken on Saturday, April 30, 2016, visitors look at steaming fumarolas at the Solfatara crater bed, in the Phlegraean Fields near Naples, Italy. Fields -- Campi Flegrei in Italian -- are ...
Bei den Phlegräischen Feldern ist die Erdkruste besonders dünn.Bild: AP/AP

Unweit von Supervulkan: Erdbeben mit Stärke 4,0 erschüttert Neapel

01.09.2025, 11:0401.09.2025, 11:04
Mehr «International»

Das Gebiet rund um die italienische Grossstadt Neapel ist erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum lag nach offiziellen Angaben in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan unweit der Stadt im Süden Italiens.

Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,0 an. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es den Behörden zufolge zunächst nicht.

Das Erdbeben wurde gegen 4.55 Uhr registriert. Dem Erdbeben ging nach Angaben des INGV eine Serie mehrerer schwächerer Erdstösse in der Nacht voraus. In dieser wurden bisher etwa 40 Erdbeben verzeichnet, davon allein 23 in den frühen Morgenstunden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Die Phlegräischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität in dem dicht besiedelten Gebiet von Neapel in der Region Kampanien, werden seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie manchmal auch stärkeren Erdbeben heimgesucht. Ende Juni wurde in den Campi Flegrei – wörtlich: brennende Felder – sogar ein Beben der Stärke 4,6 gemessen. Derzeit gilt für das Gebiet die Alarmstufe Gelb, die die Bevölkerung zur Vorsicht aufruft.

Supervulkane zeichnen sich durch eine besonders grosse Magmakammer und enorme Gewalt aus. Anders als normale Vulkane explodieren sie regelrecht. Niemand kann jedoch sagen, wann der nächste Ausbruch stattfinden wird. (pre/sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die grössten Vulkanausbrüche der letzten 20 Jahren.
1 / 14
Die grössten Vulkanausbrüche der letzten 20 Jahren.
Vulkan: Hunga-TongaStandort: TongaLetzter Ausbruch: 14. Januar 2022
quelle: youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ungewohnte Party in Italien: Zwillinge feiern beide ihren 100. Geburtstag
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
2
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
3
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
4
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
5
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel +++ Indien fordert Kriegsende
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
5
Das Ende einer Ära – im Zürcher Hardturm gehen nach 78 Jahren die Lichter aus
Friendly fire: Russische Soldaten sollen sich gegenseitig beschossen haben
In der umkämpften Region im Süden der Ukraine sollen sich russische Soldaten gegenseitig angegriffen haben – mit verheerenden Folgen.
In der teilweise von Russland besetzten Region Cherson soll es zu einem tödlichen Feuergefecht zwischen zwei russischen Armeeeinheiten gekommen sein. Wie die ukrainisch unterstützte Partisanengruppe «Atesh» auf Telegram berichtet, soll es sich um einen schweren Zwischenfall zwischen der 127. Aufklärungsbrigade und dem 24. motorisierten Schützenregiment gehandelt haben. Der Fall soll sich bereits am 19. August ereignet haben.
Zur Story