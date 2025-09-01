Bei den Phlegräischen Feldern ist die Erdkruste besonders dünn. Bild: AP/AP

Unweit von Supervulkan: Erdbeben mit Stärke 4,0 erschüttert Neapel

Das Gebiet rund um die italienische Grossstadt Neapel ist erneut von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum lag nach offiziellen Angaben in den Phlegräischen Feldern, einem sogenannten Supervulkan unweit der Stadt im Süden Italiens.

Das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) gab die Stärke mit 4,0 an. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es den Behörden zufolge zunächst nicht.

Das Erdbeben wurde gegen 4.55 Uhr registriert. Dem Erdbeben ging nach Angaben des INGV eine Serie mehrerer schwächerer Erdstösse in der Nacht voraus. In dieser wurden bisher etwa 40 Erdbeben verzeichnet, davon allein 23 in den frühen Morgenstunden, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.

Die Phlegräischen Felder, ein Gebiet mit hoher vulkanischer Aktivität in dem dicht besiedelten Gebiet von Neapel in der Region Kampanien, werden seit geraumer Zeit von zahlreichen kleinen sowie manchmal auch stärkeren Erdbeben heimgesucht. Ende Juni wurde in den Campi Flegrei – wörtlich: brennende Felder – sogar ein Beben der Stärke 4,6 gemessen. Derzeit gilt für das Gebiet die Alarmstufe Gelb, die die Bevölkerung zur Vorsicht aufruft.

Supervulkane zeichnen sich durch eine besonders grosse Magmakammer und enorme Gewalt aus. Anders als normale Vulkane explodieren sie regelrecht. Niemand kann jedoch sagen, wann der nächste Ausbruch stattfinden wird. (pre/sda)