Wegen Touristen: Neuer Mindestabstand zu Lavaströmen am Ätna

Touristen am Ätna: Neuer Mindestabstand zu Lavaströmen

21.08.2025, 18:3021.08.2025, 18:30
Wegen allzu sorgloser Touristen gilt am Ätna auf der Mittelmeerinsel Sizilien – Europas aktivstem Vulkan – jetzt ein Mindestabstand: Mit sofortiger Wirkung ist es verboten, sich den Lavaströmen in den oberen Bereichen auf weniger als 50 Meter zu nähern.

In den vergangenen Tagen waren ganze Gruppen von Ausflüglern auf etwa 2300 Metern Höhe in unmittelbarer Umgebung der aktuell aktivsten Lavazunge unterwegs. Viele gingen immer näher heran, um mit ihren Handys gute Bilder zu machen.

Nur in Begleitung und mit Helm

Der Bürgermeister der Ätna-Gemeinde Biancavilla, Antonio Bonanno, erliess nun eine Verordnung, die den Zugang einschränkt. Die derzeit am weitesten vorgeschobene Lavafront befindet sich nach Angaben des Nationalen Instituts für Geophysik und Vulkanologie auf dem Gebiet seiner Gemeinde, oberhalb der sogenannten Grotta degli Archi (Höhle der Bögen). Immer wieder kommt es dort auch zu Explosionen. Bislang wurde niemand verletzt.

Der Bürgermeister versicherte, dass der Ätna zugänglich bleibe – aber nur unter sicheren Bedingungen und mit genauen Regeln.

In Begleitung von Bergführern oder Vulkanologen sind Ausflüge weiterhin erlaubt, wenn Schutzausrüstung samt Helm getragen wird. «Der Ätna ist ein aussergewöhnliches Naturerbe, aber auch eine sich ständig verändernde Realität», sagte Bonnano. «Bewundern ja – herausfordern nein. Alle müssen Verantwortung übernehmen.»

Immer wieder Ausbrüche am Ätna

Der Vulkan auf der italienischen Mittelmeerinsel ist mehr als 3300 Meter hoch. Seine Höhe ändert sich durch Ausbrüche und Schlackenkegel immer wieder. Seit Beginn des Monats rumort der Ätna wieder sehr.

In den vergangenen Jahrhunderten kam es mehrfach zu spektakulären Ausbrüchen. Bei der mutmasslich schlimmsten Katastrophe 1669 starben nach historischen Überlieferungen mehr als 20'000 Menschen. (sda/dpa)

Ätna auf Sizilien ausgebrochen
Ätna auf Sizilien ausgebrochen
Der Vulkan Ätna ist am 24. Dezember wieder ausgebrochen.
quelle: ap/ap / salvatore allegra
Der Ätna speit – und Skifans feiern
Video: watson
