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So schön sind diese Fiat-Raritäten, die zu ersteigern sind!

Stylish ... und mal was anderes. Und erst noch erschwinglich

Bild: broad arrow auctions
Bei Oldtimer-Auktionen lohnt es sich, über den Tellerrand hinauszuschauen. Du könntest dabei wahre Perlen entdecken – zu einem vernünftigeren Preis noch dazu.
10.10.2026, 18:0510.10.2026, 18:05
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Ich sag's ja immer wieder: nichts gegen die berühmten Klassiker! Hey, aus gutem Grund sind all die E-Types, 356er und Konsorten derart beliebt: Sie sind nun mal ikonisch. Aber … man kennt sie langsam. Die obskuren Raritäten, die Aussenseiter, die Sonderlinge hingegen – na, die sind eigentlich immer sehr spannend.

Nichts gegen eure Millionen-Oldtimer, doch diese Dinger hier sind viel cooler
Nichts gegen eure Millionen-Oldtimer, doch diese Dinger hier sind viel cooler

Wiederholt ist dies bei renommierten internationalen Oldtimer-Auktionen zu beobachten: Natürlich werden die grossen Markennamen stets in demand sein – und meist auch eine ordentliche Stange Geld einholen. Doch richtig interessant wird es, wenn was angeboten wird, bei dem man sich fragt: «Was zum Geier ist denn das

So auch bei der «Broad Arrow»-Auktion, die dieses Wochenende anlässlich des Retro-Festivals Zoute Grand Prix in Belgien stattfindet. Online werden dort unter dem Titel «Global Icons» 33 Sammlerfahrzeuge angeboten. Und ja, auch hier sind die grossen Marken gut vertreten. Ferrari, Mercedes, Jaguar, Porsche und Co. – davon hats einige.

Broad Arrow Auction October 2026 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles?q%5Bbranch_id_eq%5D=50&amp;q%5Bs%5D%5B0%5D%5Bname_dir%5D=stock.asc
Bild: broad arrow auctions

Wer aber etwas Individualität und Exklusivität schätzt sollte das Augenmerk auf die interessanten Fiat-Spezialkarosserien haben, die ebenfalls im Angebot sind. Nicht nur, dass sie SOWAS VON UNGLAUBLICH STYLISH sind – nein, auch preislich liegen die drin. Bitte sehr:

1954 Fiat 1100 TV Coupé Ghia

1954 Fiat 1100 TV Coupé Ghia Lot 113 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 65&#039;300 - CHF 74&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r ...
Bild: broad arrow auctions
Die italienische Tradition der carrozzeria ging auf die Vorkriegszeit des Autobaus zurück: Kunden kauften ein nacktes Fahrgestell ab Werk und liessen es vom Karosseriebauer individuell einkleiden. Diese Praxis, obwohl zunehmend seltener, hielt sich in Italien bis weit in die 1960er-Jahre. Ob als Spezialanfertigung (fuoriserie) oder als werksseitige Designstudie: Grosse Marken wie Fiat oder Alfa Romeo entwickelten gemeinsam mit namhaften Designhäusern wie Frua, Vignale oder Ghia immer wieder Kleinstserien experimenteller Modelle

Dieses Ding etwa ist untenrum ein Fiat 1100 – bloss hier vom Designer Felice Mario Boano mit seiner Carrozzeria Ghia eingekleidet.

1954 Fiat 1100 TV Coupé Ghia Lot 113 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 65&#039;300 - CHF 74&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r ...
Bild: broad arrow auctions

Eingekleidet – in der Tat. Nur schon der Kofferraum und das Ersatzrad sind ... *chef's kiss*

1954 Fiat 1100 TV Coupé Ghia Lot 113 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 65&#039;300 - CHF 74&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r ...
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Und erst noch dieses Intérieur!

1954 Fiat 1100 TV Coupé Ghia Lot 113 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 65&#039;300 - CHF 74&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r ...
Bild: broad arrow auctions

Und … OMG ein Blinkerhebel mit einem floralen Acryl-Knauf-Dingsda!!

1954 Fiat 1100 TV Coupé Ghia Lot 113 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 65&#039;300 - CHF 74&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r ...
Bild: broad arrow auctions
Schätzpreis: 65'000 – 74'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.

1962 Fiat 2100 Coupé Lusso by Viotti

1962 Fiat 2100 Coupé Lusso by Viotti Lot 112 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 46&#039;700 - CHF 56&#039;000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles ...
Bild: broad arrow auctions

Von Pietro Frua stammt das Design für dieses bei Viotti gebaute Fiat 2100 Coupé Lusso.

1962 Fiat 2100 Coupé Lusso by Viotti Lot 112 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 46&#039;700 - CHF 56&#039;000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles ...
Bild: broad arrow auctions

Verdammt schickes Ding! Und wie cool sind denn das Lenkrad und die Instrumententafel?

1962 Fiat 2100 Coupé Lusso by Viotti Lot 112 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 46&#039;700 - CHF 56&#039;000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles ...
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Schätzpreis: 46'000 – 56'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.
24 der tollsten Lenkräder der Autogeschichte
24 der tollsten Lenkräder der Autogeschichte

1955 Fiat 1100 TV Coupé by Vignale

1955 Fiat 1100 TV Coupé by Vignale Lot 109 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 46&#039;700 - CHF 56&#039;000 | Offered Without Reserve https://www.broadar ...
Bild: broad arrow auctions

Nochmals ein Fiat 1100 – hier als Coupé, gezeichnet von Giovanni Michelotti und bei Carrozzeria Vignale auf das Chassis gesetzt.

1955 Fiat 1100 TV Coupé by Vignale Lot 109 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 46&#039;700 - CHF 56&#039;000 | Offered Without Reserve https://www.broadar ...
Bild: broad arrow auctions

Und wieder: Was für ein Interieur!

1955 Fiat 1100 TV Coupé by Vignale Lot 109 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 46&#039;700 - CHF 56&#039;000 | Offered Without Reserve https://www.broadar ...
Bild: broad arrow auctions
Schätzpreis: 46'000 – 56'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.

1957 Fiat 1200 TV Trasformabile

1957 Fiat 1200 TV Trasformabile Lot 110 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 EUR Estimate: €30.000 - €35.000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r0004/1957-fiat ...
Bild: broad arrow auctions

Okay – wer will sich hier schon nicht reinsetzen?

1957 Fiat 1200 TV Trasformabile Lot 110 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 EUR Estimate: €30.000 - €35.000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r0004/1957-fiat ...
Bild: broad arrow auctions

Und es hat SCHWENKSITZE FÜR STILVOLLES AUSSTEIGEN!
Mic. Drop.

1957 Fiat 1200 TV Trasformabile Lot 110 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 EUR Estimate: €30.000 - €35.000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r0004/1957-fiat ...
Bild: broad arrow auctions
Schätzpreis: 28'000 – 32'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.
Los! Zugreifen! Kleine, aber feine Japaner!
Los! Zugreifen! Kleine, aber feine Japaner!

1966 Fiat 1100 R Coupé by Moretti

1966 Fiat 1100 R Coupé by Moretti Lot 111 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 37&#039;300 - CHF 42&#039;000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi ...
Bild: broad arrow auctions

Etwas jünger und schlichter ist das Fiat 1100 R Coupé von Moretti.

1966 Fiat 1100 R Coupé by Moretti Lot 111 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 37&#039;300 - CHF 42&#039;000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi ...
Bild: broad arrow auctions

Und auch wieder mit einem Hammer-Interieur!

1966 Fiat 1100 R Coupé by Moretti Lot 111 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 37&#039;300 - CHF 42&#039;000 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi ...
Bild: broad arrow auctions
Schätzpreis: 37'000 – 42'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.

Weg vom Thema carrozzerie, aber nicht minder cool – im «Broad Arrow»-Angebot sind zwei weitere kultige Fiats:

1971 Fiat 850 Competition Berlina

1971 Fiat 850 Competition Berlina Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 23&#039;300 - CHF 32&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r0035/1971-fiat-850-competition-berlina
Bild: broad arrow auctions

Jap – eine echte Abarth-Rennmaschine; 850 ccm pure, unverdünnte italienische Aggression. Bis zu 185 PS liefern diese Dinger.

1971 Fiat 850 Competition Berlina Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 23&#039;300 - CHF 32&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r0035/1971-fiat-850-competition-berlina
Bild: broad arrow auctions
Schätzpreis: 23'000 – 32'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.
Buon compleanno, Vespa! Eine Ikone wird 80
Buon compleanno, Vespa! Eine Ikone wird 80

1979 Fiat 238 E Panorama Bus

1979 Fiat 238 E Panorama Bus Lot 114 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 14&#039;000 - CHF 18&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r ...
Bild: broad arrow auctions

Das italienische – und vermutlich bessere – Pendant zum VW T2. Hier in makellosem, vollrestauriertem Zustand.

1979 Fiat 238 E Panorama Bus Lot 114 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 14&#039;000 - CHF 18&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r ...
Bild: broad arrow auctions

Willst du dich wie ein Mitglied der Scuderia Ferrari im Jahr 1969 fühlen, das zur Box gefahren wird? Dann kauf das!

1979 Fiat 238 E Panorama Bus Lot 114 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 14&#039;000 - CHF 18&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r ...
Bild: broad arrow auctions
Schätzpreis: 14'000 – 19'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.

Ach, es hat noch weitere Obskuritäten im Angebot. Das hier, etwa:

1980 BMW 328 Junior Stimula

1980 BMW 328 Junior Stimula Lot 101 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 11&#039;200 - CHF 16&#039;800 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r0 ...
Bild: broad arrow auctions

Richtig! Es ist ein BMW 328 – aber im Massstab 1:2. Von BMW abgesegnet und vom französischen Hersteller De La Chapelle gebaut, wird es von einem Honda-Motor mit 3,5 angetrieben, womit atemberaubende Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h möglich sind.

Schätzpreis: 11'000 - CHF 17'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.

1969 Intermeccanica Italia Spyder

1969 Intermeccanica Italia Spyder Lot 129 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 74&#039;700 - CHF 93&#039;300 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi ...
Bild: broad arrow auctions

Eine internationale Liebesaffäre: ausgefeilte europäische Ingenieurskunst, wunderschönes italienisches Design von Bertone und Power und Drehmoment ohne Ende von einem amerikanischen Ford-V8. Bloss, dass dieses Exemplar hier den moderneren, unverwüstlichen Chevrolet 350 unter der Motorhaube hat. Ergo: Sieht aus wie ein Ferrari, geht aber nicht so schnell kaputt wie ein Ferrari. Und ist erst noch schneller.

Schätzpreis: 74'000 – 93'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.
Europäische Autos mit US-Power – ein exklusiver Club
Europäische Autos mit US-Power – ein exklusiver Club

1943 Ford GPW Jeep

1943 Ford GPW Jeep Lot 127 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 23&#039;300 - CHF 32&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r0013/1943- ...
Bild: broad arrow auctions

Okay das ist wahrlich nichts Seltenes. Jeder kennt den Jeep. Aber überleg mal: Hier kannst du dir echtes Gerät aus dem Weltkrieg erstehen, dessen Kennzeichnungen es eindeutig dem 38. Feldartillerieregiment zuordnen, was bedeutet, dass es den Ärmelkanal überquerte und an der Invasion in der Normandie teilnahm. Und das schlüsselfertig. Einsteigen und losfahren. Hopp.

Schätzpreis: 23'000 – 33'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.
Das vielleicht coolste Promi-Auto der Welt: Bear Grylls' Golfkriegs-Buggy
Das vielleicht coolste Promi-Auto der Welt: Bear Grylls' Golfkriegs-Buggy

1971 Ford Capri RS 2600

1971 Ford Capri RS 2600 Lot 125 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 56&#039;000 - CHF 74&#039;700 https://www.broadarrowauctions.com/vehicles/gi26z_r0011/ ...
Bild: broad arrow auctions

Hey – wer mag schon nicht einen Capri? Besonders diesen hier: die Strassenversion von Fords berühmtem Homologationsmodell RS 2600, das zweimal in Folge die Europameisterschaft der Tourenwagen gewann.

Schätzpreis: 56'000 – 75'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.

Übrigens: Krass teure Auktionsposten sind auch dabei. Da kommt etwa ein Bentley der Queen unter den Hammer, der auf um die 400'000 Franken geschätzt wird. Doch bei weitem das teuerste Fahrzeug, das bei der «Global Icons»-Versteigerung angeboten wird, ist … das hier:

1974 Mercedes-Benz O 317 Porsche Renntransporter Tribute

1974 Mercedes-Benz O 317 Porsche Renntransporter Tribute Lot 123 | Global Icons: Zoute Online 2026 Wednesday, 14 October 2026 CHF Estimate: CHF 467&#039;000 - CHF 653&#039;000 https://www.broadarro ...
Bild: broad arrow auctions

Auch ein Transport-Laster kann ein Kultauto sein. Besonders wenn damit Porsche 917 und andere legendäre Rennwagen damals rumkutschiert wurden. Insgesamt drei dieser Fahrzeuge wurden von Porsche in Auftrag gegeben, wovon heute nur noch zwei Originale existieren. Das hier von Broad Arrow angebotene Hommage-Fahrzeug basiert aber auf einem echten O-317-Chassis und wurde originalgetreu als Replika aufgebaut. Fehlt nur noch der Porsche 935 oder so für hinten drin.

Schätzpreis: 470'000 – 650'000 Franken
HIER kannst du mitbieten.

Die Online-Auktion läuft noch bis zum Mittwoch, 14. Oktober. Viel Glück!

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