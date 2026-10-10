Stylish ... und mal was anderes. Und erst noch erschwinglich Bild: broad arrow auctions

Bei Oldtimer-Auktionen lohnt es sich, über den Tellerrand hinauszuschauen. Du könntest dabei wahre Perlen entdecken – zu einem vernünftigeren Preis noch dazu.

Oliver Baroni Folge mir

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Ich sag's ja immer wieder: nichts gegen die berühmten Klassiker! Hey, aus gutem Grund sind all die E-Types, 356er und Konsorten derart beliebt: Sie sind nun mal ikonisch. Aber … man kennt sie langsam. Die obskuren Raritäten, die Aussenseiter, die Sonderlinge hingegen – na, die sind eigentlich immer sehr spannend.

Wiederholt ist dies bei renommierten internationalen Oldtimer-Auktionen zu beobachten: Natürlich werden die grossen Markennamen stets in demand sein – und meist auch eine ordentliche Stange Geld einholen. Doch richtig interessant wird es, wenn was angeboten wird, bei dem man sich fragt: «Was zum Geier ist denn das?»

So auch bei der «Broad Arrow»-Auktion, die dieses Wochenende anlässlich des Retro-Festivals Zoute Grand Prix in Belgien stattfindet. Online werden dort unter dem Titel «Global Icons» 33 Sammlerfahrzeuge angeboten. Und ja, auch hier sind die grossen Marken gut vertreten. Ferrari, Mercedes, Jaguar, Porsche und Co. – davon hats einige.

Wer aber etwas Individualität und Exklusivität schätzt sollte das Augenmerk auf die interessanten Fiat-Spezialkarosserien haben, die ebenfalls im Angebot sind. Nicht nur, dass sie SOWAS VON UNGLAUBLICH STYLISH sind – nein, auch preislich liegen die drin. Bitte sehr:

1954 Fiat 1100 TV Coupé Ghia

Die italienische Tradition der carrozzeria ging auf die Vorkriegszeit des Autobaus zurück: Kunden kauften ein nacktes Fahrgestell ab Werk und liessen es vom Karosseriebauer individuell einkleiden. Diese Praxis, obwohl zunehmend seltener, hielt sich in Italien bis weit in die 1960er-Jahre. Ob als Spezialanfertigung (fuoriserie) oder als werksseitige Designstudie: Grosse Marken wie Fiat oder Alfa Romeo entwickelten gemeinsam mit namhaften Designhäusern wie Frua Vignale oder Ghia immer wieder Kleinstserien experimenteller Modelle

Dieses Ding etwa ist untenrum ein Fiat 1100 – bloss hier vom Designer Felice Mario Boano mit seiner Carrozzeria Ghia eingekleidet.

Eingekleidet – in der Tat. Nur schon der Kofferraum und das Ersatzrad sind ... *chef's kiss*

Und erst noch dieses Intérieur!

Und … OMG ein Blinkerhebel mit einem floralen Acryl-Knauf-Dingsda!!

Schätzpreis: 65'000 – 74'000 Franken

kannst du mitbieten.

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1962 Fiat 2100 Coupé Lusso by Viotti

Von Pietro Frua stammt das Design für dieses bei Viotti gebaute Fiat 2100 Coupé Lusso.

Verdammt schickes Ding! Und wie cool sind denn das Lenkrad und die Instrumententafel?

Schätzpreis: 46'000 – 56'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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1955 Fiat 1100 TV Coupé by Vignale

Nochmals ein Fiat 1100 – hier als Coupé, gezeichnet von Giovanni Michelotti und bei Carrozzeria Vignale auf das Chassis gesetzt.

Und wieder: Was für ein Interieur!

Schätzpreis: 46'000 – 56'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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1957 Fiat 1200 TV Trasformabile

Okay – wer will sich hier schon nicht reinsetzen?

Und es hat SCHWENKSITZE FÜR STILVOLLES AUSSTEIGEN!

Mic. Drop.

Schätzpreis: 28'000 – 32'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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1966 Fiat 1100 R Coupé by Moretti

Etwas jünger und schlichter ist das Fiat 1100 R Coupé von Moretti.

Und auch wieder mit einem Hammer-Interieur!

Schätzpreis: 37'000 – 42'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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Weg vom Thema carrozzerie, aber nicht minder cool – im «Broad Arrow»-Angebot sind zwei weitere kultige Fiats:

1971 Fiat 850 Competition Berlina

Jap – eine echte Abarth-Rennmaschine; 850 ccm pure, unverdünnte italienische Aggression. Bis zu 185 PS liefern diese Dinger.

Schätzpreis: 23'000 – 32'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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1979 Fiat 238 E Panorama Bus

Das italienische – und vermutlich bessere – Pendant zum VW T2. Hier in makellosem, vollrestauriertem Zustand.

Willst du dich wie ein Mitglied der Scuderia Ferrari im Jahr 1969 fühlen, das zur Box gefahren wird? Dann kauf das!

Schätzpreis: 14'000 – 19'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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Ach, es hat noch weitere Obskuritäten im Angebot. Das hier, etwa:

1980 BMW 328 Junior Stimula

Richtig! Es ist ein BMW 328 – aber im Massstab 1:2. Von BMW abgesegnet und vom französischen Hersteller De La Chapelle gebaut, wird es von einem Honda-Motor mit 3,5 angetrieben, womit atemberaubende Geschwindigkeiten von bis zu 40 km/h möglich sind.

Schätzpreis: 11'000 - CHF 17'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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1969 Intermeccanica Italia Spyder

Eine internationale Liebesaffäre: ausgefeilte europäische Ingenieurskunst, wunderschönes italienisches Design von Bertone und Power und Drehmoment ohne Ende von einem amerikanischen Ford-V8. Bloss, dass dieses Exemplar hier den moderneren, unverwüstlichen Chevrolet 350 unter der Motorhaube hat. Ergo: Sieht aus wie ein Ferrari, geht aber nicht so schnell kaputt wie ein Ferrari. Und ist erst noch schneller.

Schätzpreis: 74'000 – 93'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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1943 Ford GPW Jeep

Okay das ist wahrlich nichts Seltenes. Jeder kennt den Jeep. Aber überleg mal: Hier kannst du dir echtes Gerät aus dem Weltkrieg erstehen, dessen Kennzeichnungen es eindeutig dem 38. Feldartillerieregiment zuordnen, was bedeutet, dass es den Ärmelkanal überquerte und an der Invasion in der Normandie teilnahm. Und das schlüsselfertig. Einsteigen und losfahren. Hopp.

Schätzpreis: 23'000 – 33'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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1971 Ford Capri RS 2600

Hey – wer mag schon nicht einen Capri? Besonders diesen hier: die Strassenversion von Fords berühmtem Homologationsmodell RS 2600, das zweimal in Folge die Europameisterschaft der Tourenwagen gewann.

Schätzpreis: 56'000 – 75'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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Übrigens: Krass teure Auktionsposten sind auch dabei. Da kommt etwa ein Bentley der Queen unter den Hammer, der auf um die 400'000 Franken geschätzt wird. Doch bei weitem das teuerste Fahrzeug, das bei der «Global Icons»-Versteigerung angeboten wird, ist … das hier:

1974 Mercedes-Benz O 317 Porsche Renntransporter Tribute

Auch ein Transport-Laster kann ein Kultauto sein. Besonders wenn damit Porsche 917 und andere legendäre Rennwagen damals rumkutschiert wurden. Insgesamt drei dieser Fahrzeuge wurden von Porsche in Auftrag gegeben, wovon heute nur noch zwei Originale existieren. Das hier von Broad Arrow angebotene Hommage-Fahrzeug basiert aber auf einem echten O-317-Chassis und wurde originalgetreu als Replika aufgebaut. Fehlt nur noch der Porsche 935 oder so für hinten drin.

Schätzpreis: 470'000 – 650'000 Franken

HIER kannst du mitbieten.

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Die Online-Auktion läuft noch bis zum Mittwoch, 14. Oktober. Viel Glück!