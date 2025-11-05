wechselnd bewölkt
Bitcoin: Wert fällt zeitweise unter 100'000 Dollar

Bitcoin fällt zeitweise unter 100'000 Dollar

05.11.2025, 10:4205.11.2025, 10:42

Der Bitcoin-Kurs ist im Verlauf der letzten Woche stark unter Druck geraten. Zeitweise fiel die «Krypto-Leitwährung» unter die Marke von 100'000 Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Juni 2025.

FILE - An advertisement for the cryptocurrency Bitcoin is displayed on a building in Hong Kong on Nov. 18, 2021. (AP Photo/Kin Cheung, File) Kidnapping-Crypto Theft
Der Bitcoin erreichte in der Nacht den tiefsten Wert seit Juni 2025. (Symbolbild)Bild: keystone

Am Mittwochvormittag liegt der Bitcoin-Kurs bei rund 101'800 Dollar. Zum Stand von vor einer Woche ist das ein Minus von gut 10 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt bei rund 2,03 Billionen Dollar und damit 230 Milliarden unter dem Wert der Vorwoche. Von den anfangs Oktober erreichten Rekordständen bei über 126'000 Dollar ist die Blockchain-Devise damit immer weiter entfernt.

Gefährlicher Cocktail

Vieles deute derzeit auf eine temporäre Korrekturphase hin, heisst es aus Marktkreisen. Momentan braue sich ein gefährlicher Cocktail aus gedämpften Zinshoffnungen, einem Blindflug betreffend Konjunkturdaten und einem überbewerteten Techsektor zusammen. Risikoanlageklassen wie der Bitcoin seien in diesem Umfeld besonders anfällig, so der Tenor.

Hinzu kommen substanzielle Abflüsse aus den Bitcoin-Spot-ETFs. Diese würden sich als «zweischneidiges Schwert» erwiesen, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Sorgten die Anlagevehikel bei der Lancierung noch für wahre Kursraketen, so könnten nun auch langfristig orientierte Anleger in den «Risk-off-Modus» schalten.

Angesichts der noch rund 60 Milliarden Dollar an geparkten Geldern in den ETFs eine nicht zu vernachlässigende Grösse. Alleine in den letzten fünf Handelstagen flossen rund 2 Milliarden Dollar ab, wie den Daten des britischen Vermögensverwalters Farside zu entnehmen ist.

Verluste auf breiter Front

Noch schlechter ergeht es derweil Anlegern die neben dem Bitcoin noch andere Kryptowährungen halten. So notiert etwa die zweitgrösste Kryptowährung Ether mit einem Wochenminus von 18,3 Prozent bei 3303 Dollar. Vor Wochenfrist wurden noch Preise von über 4000 Dollar bezahlt.

Der Marktwert aller gut 19'000 auf dem Portal CoinGecko gelisteten Kryptowährungen lag am Mittwoch bei über 3,46 Billionen Dollar. Damit verlor der Gesamtmarkt über 500 Milliarden an Wert innerhalb einer Woche. Der Bitcoin-Anteil am Gesamtmarkt stieg angesichts der überproportionalen Verluste im Altcoin-Markt auf knapp 60 Prozent (sda/awp)

