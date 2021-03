«Wir treffen ab und zu auf kauzige Typen, aber ... » – Polizei rettet Uhu von der Strasse

Leben

Blaulicht

Ungewöhnliche Rettungsaktion: Polizei rettet Uhu von der Strasse



Eine für die Polizei ungewöhnliche Rettungsaktion hat sich gestern auf einer deutschen Bundesstrasse abgespielt. Der Betroffene: ein Uhu.

«Wir treffen zwar im Alltag immer wieder mal auf kauzige Typen, aber selten echte Käuze», schreibt die Polizei aus Nordrhein-Westfallen, nachdem sie einen verletzen Uhu von der Strasse gerettet hatte.

Als erstes wurde ein Passant auf den aufgeplusterten Nachtvogel mit einem verletzten Auge auf einer deutschen Bundesstrasse aufmerksam. Er informiere sofort die Polizei. Damit dem ohnehin schon leidenden Tier nicht noch schlimmeres zustiess, leitete er den Verkehr um, bis die Polizei eintraf.

Da die Situation mit dem Uhu auf der Strasse auch für die Polizei neu war, holten sie sich Rat bei einer Falknerei. So konnten sie das Tier fachgerecht mit einer Decke von der Strasse abtransportieren und in eine Kiste legen, ohne es weiter zu verletzten. Anschliessend haben die Beamten den Vogel zu einem Tierarzt in Behandlung gebracht, berichtet die Polizei NRW auf ihrem Facebook-Account.

Die Leser sind begeistert von der Aktion. Der Beitrag ist bereits über 70 Mal kommentiert worden. «Danke an den Autofahrer für die Umsicht und der Polizei für das Retten. Gute Besserung an das Tierchen», schreibt eine Facebook-Userin.

«Danke euch für so viel Tierliebe und natürlich auch ein dickes Dankeschön an den Bürger, der sich so toll (um das Tier) gekümmert hat», kommentiert eine andere Userin. (cst)

